الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش





فقد توفي الكولونيل «هارلاند ديفيد ساندرز» في عام 1980 عن عمر يناهز 90 عامًا، وهو ما لم يظهر على الشخص الموجود في الصور، حيث بدا أصغر سنا، وبدت الصور حديثة الالتقاط.





وبعد فحص وتبين موقع «صدى البلد» لحقيقة الصور المنتشرة تبين أن الصور نشرتها صفحة KFC Arabia عام 2014، والشخص الموجود في الصور هو «جوني ميلر» من روما، أحد ثلاثة رجال متعاقدين مستقلين مع كنتاكي فرايد تشيكن لأداء دور الكولونيل ساندرز في المناسبات الخاصة حول العالم.





ويشبه ميلر البالغ من العمر 67 عامًا ساندرز أكثر من الكولونيل شخصيًا، فقد تعاقدت معه كنتاكي بعد اكتشاف الشبه الكبير بينه وبين هارلاند ساندرز مؤسس سلسة مطاعم كنتاكي الشهير ببذلته ناصعة البياض، ولون ذقنه وشعره الأبيض المميز.





وقد استطاع المستخدمين اكتشاف حداثة الصور من خلال جودتها العالية ولون سور الكورنيش الأخضر الجديد، بعد التطويرات الأخيرة في عهد الرئيس السيسي، بالإضافة إلى السيارات الحديثة من خلفه.





وقد رجع البعض أن تكون صور الكولونيل الأهرامات هي الوحيدة الحقيقية في فترة السبعينيات، والبقية من أداء ميلر.





بداية قصة ميلر





كان ميلر يعيش في يوما بولاية أريزونا في أمريكا، عندما رآه شخص ما يتناول الغداء في مطعم كنتاكي فرايد تشيكن وطلب توقيعه، ظنًا منه بأنه صاحب الخلطة السرية الشهير، وتكرر الموقف حتى قرر ميلر الاستفادة من هذا التشابه الكبير.





أجرى ميلر بحثًا عن الكولونيل ساندرز، واشترى جميع الدعائم ليبدو في نفس مظهره ثم استأجر وكيلًا في لاس فيجاس، والتقط صور دعائية للحصول على الوظيفة، وبالفعل تعاقدت معه سلسلة المطاعم لتمثيل الكولونيل ساندرز في المناسبات الرسمية.





شارك ميلر في أحداث بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وزار مصر حيث التقطت الصور، كما زار منطقة البحر الكاريبي مرتين وعدد من بلدان العالم نيابة عن كنتاكي فرايد تشيكن.





الكولونيل صاحب الخلطة السرية





كان هارلاند ديفيد ساندرز رجلًا ذو رؤية، وفي عام 1976 أصبح ثاني أكثر الرجال شهرة على الكوكب بأسره ببذلته البيضاء ولحيته الصغيرة ناصعة البياض مع ربطة عنق سوداء وعصا.

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار عدة صور للكولونيل «ساندرز كنتاكي» أثناء تواجده في مصر خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، وهو ما أثار حيرة الكثيرين حول حقيقة الصور.