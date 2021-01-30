الملك الفرعوني.. مصطفى نوفال أول موديل من متلازمة داون | فيديو

مصطفى نوفال، شاب من متلازمة داون في الـ ١٩ من عمره، له كاريزما خاصة وضحكة رائعة، وحركاته المبدعة أمام الكاميرا، جعلته أول موديل شاب من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية، ولقب بـ"الملك الفرعوني" لتجسيده في احدى الفوتوسيشن لملك فرعوني من عصر الفراعنة القدماء.





يعيش مصطفى نوفال، بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، داخل منزل يملؤه الدفئ والحب، مع أخواته الاثنين ووالديه، يعامله أهله كأي شاب طبيعي في عمره، فيلبس ويأكل ويستحم معتمدًا على ذاته ونفسه، دون الاحتياج لمساعدة اي أحد.





تحدثت إيمان أحمد، والدة مصطفى، لكاميرا "صدى البلد"، قائلة: "إحنا اتعاملنا مع مصطفى زي اي طفل طبيعي، أنا ركزت معاه انه يعتمد على نفسه في حياته الطبيعية، يلبس لواحده ياخد الشاور لواحده، ركزت على الموضوع دا علشان ميبقاش عبء عليا أو على نفسه".





وعن بداية مشوار مصطفى كموديل، قالت: "أول لما بدأت انزل صور مصطفى على السوشيال ميديا، الناس بدأت تقولي دا عنده كاريزما، دا ضحكته جميلة، وحبوا الصور بتاعته أوي، وكان في براند عاوز يسلط الضوء علي ذوي الاحتياجات الخاصة، فطلب أن مصطفى يعمل الفوتوسيشن، وفعلًا سافرت القاهرة، ونزلت صورة من الفوتوسيشن قبل ما يكمل، ورد فعل الناس كان حلو اوي، وأعجبوا بيه".





وأكملت والدة مصطفي: "مصطفي اتكرم في مبادرة قادرون باختلاف، من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عن قصة نجاحه كأول موديل من ذوي الهمم علي مستوي الجمهورية، وسلم عليه وكان فرحان اوي"، وعقب مصطفي قائلًا: "أنا بحب الرئيس، وأنا أقدر أعمل أي حاجة، ولا للتنمر".





وأوضحت إيمان إن فكرة فوتوسيشن "الملك الفرعوني" تم عرضها عليهم قبل تكريم قادرون باختلاف، وتم تنفيذها وتصويرها وانتظروا عرضها بعد التكريم، ولكن نشرها المصور اثناء التكريم، ليخرج مصطفى ووالدته كي يتفاجآ من رد رواد السوشيال ميديا الكبير، وتعليقاتهم المبهجة على فوتوسيشن "الملك الفرعوني".



