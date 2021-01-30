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أخبار العالم

بسبب الغزو العراقي.. رسالة عاجلة من الكويت لمجلس الأمن بشأن 13 شهيدا

السبت 30/يناير/2021 - 08:47 ص
مندوب الكويت لدي
مندوب الكويت لدي الأمم المتحدة
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محمود نوفل
وجه مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن عدد 13 شهيدا من الاسري والمفقودين ممن اعتقلوا أثناء الغزو العراقي عام 1990. 

وقال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة في الرسالة: إن دولة الكويت توصلت وبعد جهود مكثفة الى معلومات تتعلق بموقعي دفن في العراق وتم تقديم هذه المعلومات الى اللجنة الفرعية الفنية والتي قررت فحص الموقعين من جانب الفريق الفني العراقي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتم العثور على رفات هؤلاء المفقودين.

وأشار مندوب الكويت لدي الأمم المتحدة إلى تطلع بلاده للانتهاء من عملية التعرف على هوية جميع الرفات التي تم استلامها في أقرب وقت ممكن. 

فيما أكد علي التزام بلاده بتسليم جميع الرفات التي لم تتطابق مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين للجانب العراقي متبوعة بنتائج الفحص الجيني.

فيما وجه المندوب الكويتي  الدعوة للوفد العراقي لإطلاعها على آلية فرز وفحص الرفات التي تم استلامها في أغسطس 2019 للوقوف عن كثب على الصعوبات التي تواجه فريق الأدلة خلال عملية الاستعراف.

وتوجهت دولة الكويت بالشكر والامتنان للحكومة العراقية الشقيقة ولحكومات الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا الصديقة ولأعضاء اللجنتين الثلاثية والفرعية الفنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق «يونامي» على كل الجهود التي بذلت وساهمت بتحديد مصير هؤلاء الأسرى والمفقودين على الرغم من جائحة كورونا.

كما شكرت الكويت أعضاء مجلس الأمن على اهتمامهم بهذا الملف الإنساني وحرصهم على متابعة استكمال تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة لاسيما القرار 2107 الى حين الاستدلال على ما تبقى من رفات لمفقودين كويتيين ورعايا دول ثالثة يبلغ عددهم 346 شخصا والانتهاء من تنفيذ كل الالتزامات المتبقية الواردة فيه.

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