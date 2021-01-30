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أخبار العالم

مقتل 8 عناصر من قوات الأمن الأفغانية في انفجار بمديرية شيرزاد شرقي البلاد

السبت 30/يناير/2021 - 09:08 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد مكتب حاكم إقليم "ننجرهار" الأفغاني مقتل 8 عناصر من قوات الأمن في انفجار سيارة مفخخة استهدف وحدة قوات النظام المدني في مديرية "شيرزاد" بالإقليم شرقي البلاد. 

وذكر مكتب حاكم الإقليم - في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - أن الانفجار وقع في منطقة "جاندوماك" بمديرية "شيرزاد" صباح اليوم السبت.

ووفقا لمسؤولين محليين فإن وحدة قوات النظام المدني تعمل تحت مظلة الجيش الوطني الأفغاني.

فيما أفاد نائب رئيس المجلس المحلي بإقليم ننجرهار عبيد الله شينواري بمقتل 14 فردا من قوات الأمن جراء الهجوم.

من جهتها، تبنت حركة طالبان مسؤولية الهجوم.
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