بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة لها من كواليس مسلسل "لؤلؤ".





تألقت هيدي كرم في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان زفاف طويلا وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه مطرز بالكامل مما زاد من جاذبيتها، كما تميز بأنه كشف عن قوامها الرشيق.





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وتزينت هيدي كرم ببعض الإكسسوارات البسيطة غير المبالغ فيها، كما أكملت إطلالتها بطرحة طويلة للغاية ومتناسقة مع الفستان.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيدي كرم على خصلات شعرها الأشقر القصير المنسدلة، واختارت "مكياج" جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمالها.



