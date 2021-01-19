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فن

من سيارتها.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:38 ص
هيدي كرم
هيدي كرم
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ندى فكري
شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت هيدي كرم في الصورة من سيارتها بإطلالة شتوية مما ا ثار إعجاب متابعيها. 

وجاءت التعليقات كالتالي :
-قمر يا هيدي
-مكسرة الدنيا في لؤلؤ
-انتي زي العسل بجد

يذكر أن آخر أعمال هيدي مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

وتشارك هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" ، المسلسل بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.
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