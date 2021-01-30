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فن

بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر

السبت 30/يناير/2021 - 09:59 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الفنان بهاء سلطان، تريند "تويتر"خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قام المغردون بتداول أشهر المقاطع من أعماله الغنائية التي طرحها على مدار مشواره الفني.

وكان بهاء سلطان علق على ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن صلح بينه وبين المُنتج نصر محروس، قال "بداية لم أسع يومًا لخلاف مع أحد.. لا المُنتج نصر محروس ولا غيره، لكن إيمانًا مني بحق الجماهير في المعرفة فإن ما حدث يوم الإثنين الماضي 19 يناير 2021، هو أني ذهبت لتسجيل أول أغنية ضمن أربع أغاني التي شابها عيب هندسي لا علاقة لي به؛ ولأنني سبق وسجلتهم تعاونًا مني في إخراجها بصورة مرضية طلبت من المحكمة أن تتيح إعادة تسجيلهم وبدأنا بـ"أنا الغلطان".

وأضاف سلطان أن الشركة طبقًا لحكم المحكمة يتبقى لها ثلاث أغنيات بخلاف التي تم تسجيلها، وهم "رامي الحمول "، "ده حب ولا"، "ليالي طويلة".

وأنهى سلطان تصريحاته حول التعاون الفترة المُقبلة مع فري ميوزك أو شركات آخرى، قائلا إن الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي غير وارد، لأننا في الفترة الحالية نقوم بدراسة أكثر من عرض للبدء في تنفيذه المرحلة المُقبلة.

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