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مرأة

من وصفات بلاد الشام.. إليكم طريقة عمل المكدوس

السبت 30/يناير/2021 - 11:27 ص
طريقة عمل المكدوس
طريقة عمل المكدوس
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل المكدوس من أشهر الأطباق في بلاد الشام والتي تقدم مع وجبة الإفطار أو العشاء وتؤكل مع اللبنة بالزيت والخبز المحمص الساخن، حيث يستخدم فيها مكونات بسيطة وغير مكلفة ويمكن حفظها لوقت طويلة في برطمانات مغمورة بزيت الزيتون.

وقت التحضير: 4 ايام
وقت الطهي: 12 دقيقة
يكفي لـ : 5 أشخاص

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل المكدوس، أحد الوصفات السهلة غير المعقدة، ويمكن تحضيرها بأقل التكاليف والمكونات في المنزل، وهي أيضا أحد الوصفات مناسبة لمن يتبعون حمية غذائية صحية.

طريقة عمل المكدوس
مقادير طريقة عمل المكدوس:

كيلو باذنجان صغير (حجم الحبة وسط)
ملح لرش المكدوس، حوالي ملعقة صغيرة لكل حبة باذنجان

للحشوة:

حبة فليفلة حمراء مفرومة ناعم
¼ ملعقة طعام شطة حمراء في حال الرغبة بالحصول على مكدوس حار
رشة ملح
250 جم جوز مفروم خشن
3 حبات ثوم مهروس

للحفظ:
زيت زيتون نوعية جيدة

طريقة عمل المكدوس:
1- تغسل حبات الباذنجان وتزال الإقماع الخضراء مع إبقاء المنطقة الخضراء حول العنق خلال السلق لتحافظ على شكل الباذنجان.

2- يسلق الباذنجان بالماء مع مراعاة وضع طبق فوقه أثناء السلق لضمان ان يكون الماء غامرا لكل الحبات اثناء السلق، يسلق حوالي 20 دقيقة (حسب حجمه) ليصبح طريا ويتغير لونه للاسود الباهت.

3- ثم يصفى من ماء السلق ويترك ليبرد. تزال بقية الاعناق الخضراء، قم نقوم بعمل شق طولي داخل كل حبة باذنجان لكي تتمكن من حشوة لاحقا.

4- يفتح الجيب الذي تم إحداثه في الباذنجان، ويرش بالملح من الداخل والخارج بشكل جيد ويوضع في مصفاة، وذلك لحوالي 12 ساعة.

5- تحضر حصو المكدوس بخلط مقاديرها معا.

6- تحشى حبات الباذنجان كمية من الحشوة وترش بالقليل من الملح وخاصة منطقة العنق (لانها أسمك وبها كمية أكبر من الماء)، وتعاد للمصفاة ويوضع عليها ثقل يساعد الماء في الخروج من الباذنجان والحشو بشكل أسرع (حوالي يومين).

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