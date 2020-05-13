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طريقة عمل فتة المكدوس للشيف أميرة شنب

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:34 م
طريقة عمل فتة المكدوس
طريقة عمل فتة المكدوس للشيف أميرة شنب
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل فتة المكدوس بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير فتة المكدوس:
باذنجان أسود مقور
بصل وثوم مفروم 
لحمة معصجة جاهزة
دبس رمان 
طماطم مفرومة 
صلصة طماطم 
نصف كيلو زبادي 
طحينة 
لوز محمص 
زيت زيتون 
بقدونس مفروم 
عيش شامي  مكعبات
زيت للقلي

طريقة عمل فتة المكدوس:
- حمرى البصل في زيت ثم أضيفي الملح والفلفل الاسود ثم الثوم والبقدونس وقلبي جيدا.
- اضيفي الصلصة والطماطم على خليط البصل والثوم ثم قلبيهم جيدا على النار.
- احشي الباذنجان باللحمة المعصجة ثم حمريه في الزيت من جميع الجهات ثم اضيفيه على خليط الصلصة والبصل.
- في وعاء آخر ضعى زبادي وطحينة وملح وقلبي جيدا ثم ضيفى فص ثوم مفروم وقلبي مرة اخرى.
- في طبق التقديم ضعى العيش المحمص خبز ثم الباذنجان ثم الزبادي واللوزمع قطرات دبس رمان و بقدونس طازج.
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