طريقة عمل فتة المكدوس للشيف أميرة شنب

أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة. نقدم لكم طريقة عمل فتة المكدوس بخطوات الشيف

مقادير فتة المكدوس:

باذنجان أسود مقور

بصل وثوم مفروم

لحمة معصجة جاهزة

دبس رمان

طماطم مفرومة

صلصة طماطم

نصف كيلو زبادي

طحينة

لوز محمص

زيت زيتون

بقدونس مفروم

عيش شامي مكعبات

زيت للقلي





طريقة عمل فتة المكدوس:

- حمرى البصل في زيت ثم أضيفي الملح والفلفل الاسود ثم الثوم والبقدونس وقلبي جيدا.

- اضيفي الصلصة والطماطم على خليط البصل والثوم ثم قلبيهم جيدا على النار.

- احشي الباذنجان باللحمة المعصجة ثم حمريه في الزيت من جميع الجهات ثم اضيفيه على خليط الصلصة والبصل.

- في وعاء آخر ضعى زبادي وطحينة وملح وقلبي جيدا ثم ضيفى فص ثوم مفروم وقلبي مرة اخرى.