أكلات صحية ولذيذة.. وصفات بالشوفان للأطفال الرضع

تحتار الكثير من الامهات فى اختيار الوجبات والاطعمة التى يمكن تقديمها لأطفالهن، ويعد الشوفان من الاطعمة الصحية التى تتمتع بالكثير من الفوائد الصحية كما أنه يمنح طفلك الرضيع الإحساس بالشبع مما يجعله يشعر بالراحة و القدرة على النوم بشكل أفضل. يمكن





وفى هذا السياق نقدم لكم مجموعة من الوصفات الجديدة وغير التقليدية التى يمكنك تقديمها لأطفالك الرضع من خلال استخدام الشوفان





-الشوفان بالخضار: قومي بسلق الشوفان وبقطع مختلف أنواع الخضراوات قطع صغيرة. ثم ضعي المكونات في المياه المغلية لتلاحظي أن الخضراوات أصبحت لينة وبعد ذلك قومي بإضافة الشوفان الى الخضار وقدمي هذا الطبق إلى طفلك الرضيع.





-الشوفان بالتمر والموز: يعتبر الموز مفيد للرضع إذ يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها. لذلك، أضيفي التمر إلى الشوفان والمياه المغلية وانتظري ليصبح التمر طريًا وقومي بهرس الموز وأضيفيه إلى الخلطة.





-مهروس الشوفان والأفوكادو والسبانخ للرضع: ½ كوب ماء، ¼ كوب شوفان، ¼ كوب من أوراق السبانخ ½ ثمرة أفوكادو مقشرة ومقطعة مكعبات 2 ملعقة كبيرة حليب الأم أو حليب صناعي، طريقة التحضير :على نار متوسطة، ضعي الماء، واتركيه حتى يغلي. أضيفي الشوفان، واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق. أضيفي أوراق السبانخ، واتركيه الخليط لمدة 3 دقائق،ضعي الخليط في محضرة الطعام، ثم أضيفي الأفوكادو، واهرسي ناعمًا. أضيفي الحليب، وقلبي جيدًا ثم قدميه لرضيعكِ.



