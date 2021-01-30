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اقتصاد

اليوم آخر مهلة التقديم لوظيفة مأمور بالضرائب.. اعرف الشروط

السبت 30/يناير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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محمد يحيي

تستمر مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، في استقبال طلبات التقدم لوظائف جديدة من الفئتين أ و ب حتي نهاية يناير الجاري بغرض التعاقد مع 300 مأمور ضرائب حصر وفحص على مستوى 25 مأمورية ضريبية بالجمهورية.


وقالت المصلحة عبر إعلانها برقم 2 لسنة 2020، إن مدة التقدم  لتلك الوظائف كانت شهر واحد بدأت في نهاية ديسمبر الماضي وحتى نهاية يناير الجاري.


واشترطت المصلحة لشغل تلك الوظائف أن يكون مصري الجنسية ولائقا طبيا ومن المقيمين بالمناطق الضريبية المطلوبة ومثبت بالرقم القومي و أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها.


ذكرت المصلحة أنه ينبغي على المتقدمين لشغل وظائف من الفئة أ أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جدًا على الأقل، مع توافر شهادة تدريب او خبرة لمدة سنه على الأقل في مجال المراجعة والمحاسبة للنظم الالكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، أما بالنسبة للفئة (ب) بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء وعلوم الحاسب أو نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل، وبوجه عام ألا يجاوز عمر المتقدم عن 27 عاما حتي صدور ذلك الإعلان.


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وأشارت المصلحة إلى أنه ينبغي على المتقدمين، تقديم صورة من المؤهل الدراسي وبطاقة رقم قومي سارية وشهادة ميلاد مميكنة وصورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية او الإعفاء منها بالنسبة للذكور وصورة من صحيفة الحالة الجنائية وصورة شخصية  وصورة من شهادة الخبرة أو التدريب للمتقدمين من الفئة أ.


وطالبت المصلحة المتقدمين بسحب المستندات قبل بدء عمليات التسجيل الإلكتروني للطلبات.

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