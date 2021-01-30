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رياضة

موسيماني يدرس الدحيل القطري بالفيديو

السبت 30/يناير/2021 - 11:02 ص
موسيماني
موسيماني
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عبدالحكيم أبو علم
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، على مشاهدة العديد من مباريات الدحيل القطري استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم 4 فبراير المقبل في افتتاحية مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.


وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، العديد من الجلسات مع ثنائي تحليل الأداء بالفريق؛ موسي ماتالابا ويوشا فالدويا؛ من أجل استطلاع الفريق القطري ودراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.


واجتمع بيتسو موسيماني صباح اليوم، السبت، مع جهازه المعاون؛ لبحث البرنامج الخاص بالفريق؛ استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.


يذكر أن الأهلي وصل إلى قطر أمس، الجمعة، ودخل الجميع كبسولة طبية في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار التعليمات الطبية الخاصة بتنظيم البطولة.
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