مونديال الأندية.. تقرير قطري يكشف عن رباعي الدحيل الفتاك قبل مواجهة الأهلي

كشف تقرير قطري عن أبرز أسلحة فريق الدحيل الهجومية، قبل مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور الأول، من بطولة كأس العالم للأندية.









وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، أن فريق الدحيل يستعد لمواجهة الأهلي بمعنويات مرتفعة، بسبب النتائج المميزة التي حققها الفريق في مسابقة الدوري الفترة الماضية، وتألق خط هجومه بشكل كبير بعد الانطلاقة المتعثرة في بداية الموسم.









وأضافت الصحيفة القطرية، أن صفوف الدجيل مكتملة قبل مواجهة الأهلي، حيث لا يعاني الفريق من إي إصابات، وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة صبري لموشي أريحية كبيرة قبل مواجهة الأهلي.









وأكدت الصحيفة القطرية، أن الدحيل يمتلك العديد من الخيارات ذات النزعة الهجومية السريعة والخطيرة، وهم البلجيكي ادميسلون جونيور، والبرازيلي دودو جونيور، والكيني مايكل أولونجا، بالإضافة إلى المعز بن علي.









وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ كل من دودو وأمليسون والمعز بن علي مباراة الأهلي، وربما يبدأ أيضا أولونجا اللقاء بشكل أساسي، ليكمل الرباعي الأخطر في هجوم الدحيل.









كانت قرعة كأس العالم للأندية أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.



