"إيدك فى إيدينا خلينا نفرحهم".. شعار حملة شباب فى الخير بالكويت

قال هاني كمال، المنسق العام لملتقي المصريين في الكويت، متأثر بالبكاء" احنا عايشين برا مصر اه ولكن الحقيقة إن مصر عايشة جوانا"، متابعا أن شباب الخير يكون أول فريق خدمي تطوعي لخدمة ومساعدة أى مصري بدولة الكويت دون مقابل، مكملا أن الجمعية تقوم على مساعدة القري الفقيرة حيث أن تم الانتهاء من العمل خلال 12 قرية فى عدة مشروعات، منوها إلى أن تلك الجمعية لن تتكون من رجال أعمال بل شباب متعاونون حتى يكونوا همزة وصل بينهم وبين بلدهم، إضافة إلى هدف تلك المبادرة هو التفاف جميع المصريين بالخارج وتعاونهم مع الجمعية للمساعدة والاهتمام لأى مصري بالخارج.

وأضاف "المنسق لملتقي المصريين في الكويت"، عبر سكايب فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دي إم سي، أن شعار الجمعية" إيدك فى أيدينا خلينا نفرحهم"، معقبا" هدفنا نفرح أهالينا اللي كان ممكن نكون مكانهم"، مشيرا إلى أن تم الموافقة من وزيرة الهجرة على الفور لمبادرة حياة كريمة بالخارج، كما أن وزيرة الهجرة على استمرار ورعاية كاملة لجميع المصريين بالخارج، فتم التواصل مع شركات المياه فى الفيوم لتسعى إلى وصول المياه إلى القري الأكثر احتياجا والغير قادرين.

وأشار هاني كمال، المنسق العام للمتلقى: "إننا نقدر الدور الوطني الذي قامت به حملة مواطن لدعم الرئيس من خلال التوعية بين أبناء الجالية المصرية للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية واختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكد الملتقى دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري العظيم، وأنه أنشئ بالفعل ملتقى لمؤيدى الرئيس تحت شعار حكاية وطن" لحث المصريين بالكويت على التواجد بكثافة للإدلاء بأصواتهم في الأيام المحددة للاقتراع".

وأوضح المنسق لملتقي المصريين في الكويت، أن الجالية المصرية في أي دولة دائما ما تفكر في بلدها أكثر من مواطني أي جنسية أخرى، كما أنهم دائمون ما يلفتون حول قيادتهم السياسية.