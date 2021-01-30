وسط انتقادات شديدة.. إدارة بايدن تعتزم توفير لقاح كورونا لمعتقلي جوانتانامو والعقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر

تعرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات شديدة بعد أن تم الكشف عن تقديمها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى معتقلي سجن جوانتانامو، بما في ذلك إرهابيو تنظيم القاعدة والعقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، الأسبوع المقبل.









وكشف المدعي العام كلايتون تريفيت جونيور، الذي يقود القضية ضد خمسة إرهابيين وراء هجمات 11 سبتمبر، في رسالة لمحامي الدفاع، عن تقديم اللقاحات إلى نزلاء السجن.











وكتب المدي العام، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "وقع مسؤول في وزارة الدفاع للتو مذكرة بالموافقة على تسليم لقاح كورونا لنزلاء معتقلي جوانتانامو".









وقال تريفيت جونيور إن معسكر الاعتقال الأمريكي يضم 40 معتقلًا، ويمكن أن يحصل جميعهم على أول جرعة من اللقاح يوم الاثنين المقبل.









ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن جهود التطعيم تهدف إلى المساعدة في استئناف الإجراءات القانونية للسجناء مثل خالد شيخ محمد التي تأخرت بسبب الوباء.









وتسبب هذا القرار في حالة غضب لدى السياسيين وأهالي ضحايا 11 سبتمبر، الذين انتقدوا تطعيم الإرهابيين أمام الشعب الأمريكي.