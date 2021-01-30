السجن 10 سنوات لأب ونجله لسرقتهما توك توك بالإكراه بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أمجد عبد المجيد عوض حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لأب ونجله لقيامهما بسرقة توك توك من قائده بدائرة مشتول السوق، كما تم معاقبة الأب بالحبس عامين عن التهمة الثانية وهي إلقاء مادة مشتعلة على وجه المجنى عليه.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة مشتول السوق، من "سيف م ر" 15 سنة طالب مقيم دائرة المركز، يفيد أنه أثناء قيادته دراجة نارية توك توك، استوقفه شخصين لتوصيلهما إلى مكان ما وفي الطريق قام الأب بقذف مادة ملتهبة على وجهه وتهديد بسلاح أبيض وسرقة التوك توك.





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وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحريات ضباط مباحث مشتول السوق إلى قيام "ع م" عامل ونجله "محمود" مقيمان المنير، بارتكاب الواقعة بهدف السرقة.





تم ضبط المتهمين وإحالتهما من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق ومحبوسين على ذمة القضية رقم 5296 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة مشتول السوق والتي أصدرت حكمها المتقدم.