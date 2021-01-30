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حوادث

ضبط 13 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

السبت 30/يناير/2021 - 11:29 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 13272 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 13153 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 119 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 523 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 168 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1190 أرجيلة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.


وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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