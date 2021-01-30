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أخبار البلد

«سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» ندوة بالأعلى للإعلام.. الأحد

السبت 30/يناير/2021 - 01:46 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ غدا الأحد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا؛ ندوة بعنوان «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة؛ بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.

وتناقش الندوة عدة موضوعات عن محافظة جنوب سيناء يأتي على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ كذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.

ومن المقرر أن يحضر الندوة عدد كبير من مراسلي الإذاعات والفضائيات الأجنبية؛ وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المصريين.
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