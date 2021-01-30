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محافظات

على مساحة 20 فدانا.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل

السبت 30/يناير/2021 - 02:02 م
جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة في حديقة الطفل
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عبدالعزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل لرفع كفاءتها.

وتشمل أعمال التطوير إقامة نظام رى جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات وإعادة تطوير الممشى الداخلى ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك وتقليم الأشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات.

كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة وعمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء.

وتقع حديقة الطفل على مساحة ٢٠ فدانا بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر وتعد متنفس لأهالى المنطقة كما تضم ملاهى وكافيتريات وملاعب لألعاب الشارع.
على مساحة 20 فدانا.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل
على مساحة 20 فدانا.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل
على مساحة 20 فدانا.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل
على مساحة 20 فدانا.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل
على مساحة 20 فدانا.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل
على مساحة 20 فدانا.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل
على مساحة 20 فدانا.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل
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