ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مسحة طبية للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة أسوان

السبت 30/يناير/2021 - 02:19 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
Advertisements
عبدالله هشام
أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا ، خضوع لاعبي الفريق لمسحة الطبية، قبل انطلاق مران اليوم، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتنص تعليمات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على ضرورة إجراء مسحة لأي فريق بالدوري الممتاز، قبل مباراته في المسابقة ب 72 ساعة، للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد.

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري، المسحة الطبية تحت إشراف مسئولين من وزارة الصحة، وفقا لتعليمات اتحاد الكرة المصري، وسط إجراءات احترازية شديدة.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان، في الثانية والنصف مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز 

وفاز سيراميكا كليوباترا مساء أمس على الجونة بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة العاشرة، وتقدم إلى المركز الخامس مناصفة مع بيراميدز برصيد 14 نقطة.
مسحة طبية للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة أسوان
مسحة طبية للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة أسوان
مسحة طبية للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة أسوان
مسحة طبية للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة أسوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سلبية عينة رابيد تيست لفريق سيراميكا كليوباترا.. وتحليل جديد لوليد عبد المنعم وحمزة معوض

غدا.. أشعة سونار على السمانة تحسم مشاركة صالح جمعة مع سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

أشعة سونار على السمانة تحسم مشاركة صالح جمعة مع سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

تحليل رابيد تيسيت لفريق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الأهلي.. صور

سلبية مسحة فريق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الأهلي في الدوري غدًا

مسحة طبية للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة إنبي.. صور

ترشيحاتنا

نادى الوداد يطلب استعارة المغربي أوناجم لاعب الزمالك مع نية البيع.. شاهد

الفريق يخوض أول تدريباته اليوم بالدوحة.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي

أي دمعة حزن لا.. سفير السعودية يستعيد ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة بحفل لعبد الحليم حافظ.. فيديو وصور

وفاة والدة الفنان ظافر العابدين

بعثة الأهلي سلبي كورونا في المونديال.. ومسحة جديدة لمرجان خلال 72 ساعة

هيئة الدواء تعلن بدء إجراءات تسجيل لقاحين جديدين لكورونا

Advertisements

موسمياني يكسر حاجز الصمت ويرد على هجوم رضا عبد العال

لاعب الأهلي المنضم لـ بيراميدز: الأحمر قادر على عبور الدحيل.. ونتمسك بالأمل أمام بايرن ميونخ

غضب بالأهلي من ربيعة وعقوبة مالية في انتظاره

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل بمونديال الأندية

ميدو الرفاعي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانضمامه لـ بيراميدز

ضحية مصطفى محمد في جالطا سراي ينتقل للدوري الإنجليزي

أول رد رسمي بشأن إمكانية انتقال حسين الشحات إلى المريخ السوداني

بعثة الأهلي سلبي كورونا في المونديال.. ومسحة جديدة لمرجان خلال 72 ساعة

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

نهائي كأس ليبرتادوريس.. موعد مباراة بالميراس ضد سانتوس والقنوات الناقلة

كواليس إقالة رضا عبد العال من تدريب طنطا

أشرف قاسم يرشح كوامي أبوكو للانضمام إلى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أي دمعة حزن لا.. سفير السعودية يستعيد ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة بحفل لعبد الحليم حافظ.. فيديو وصور

تعرف على مواصفات وأسعار إم جي 5 موديل 2021

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021