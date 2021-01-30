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فن

أحلى صدفة.. بسمة وهبة تنشر فيديو بصحبة عمرو دياب| فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 03:32 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو لها مع الفنان عمرو دياب، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
 

وقالت بسمة وهبة فى الفيديو: "النجم الجميل أحلى صدفة وأحلى مفاجأة".
 

يذكر أن عمرو دياب طرح أغنيات ألبومه على التوالي، حيث طرح حتى الآن أغنيات هي، فاكرني يا حب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك وشكرا.


وكانت الإعلامية بسمة وهبة، أعلنت إصابتها بشلل عضلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وأكدت أن السبب كان خطأ طبيا من مركز تجميل مشهور رفضت الإفصاح عن اسمه أثناء تعرضها لبوتكس وفيلر فحقنة خطأ أدت إلى الشلل.


وتقول في الفيديو إنها كانت تشعر بتعب شديد منذ شهر وكانت لا تستطيع الأكل أو فتح فمها، وأثناء تواجدها في دبى ذهبت لطبيبة مشهورة أخبرتها أن السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية.


وأضافت أنها بعد الالتزام بجلسات علاج طبيعي وأدوية لم تشعر بأى تحسن وعادت للذهاب إلى الطبيبة الخاصة، وقامت بالكشف مرة أخرى عليها واكتشفت أنها قامت بعمليات بوتوكس وفيلر منذ شهر أدت إلى ذلك الشلل بسبب خطأ طبى أثناء الحقن.


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