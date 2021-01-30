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رياضة

الزمالك يرفض عرض إعارة أوناجم للدوري المغربي

السبت 30/يناير/2021 - 04:07 م
محمد أوناجم
محمد أوناجم
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يسرى غازى
أكد الإعلامى خالد الغندور، أن اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك رفضت التفريط فى خدمات المغربي محمد أوناجم، وإعارته إلى أحد الفرق المغربية.

كانت أنباء ترددت حول رغبة نادي نهضة بركان المغربي في استعارة محمد أوناجم، ومحاولة التوصل إلى اتفاق فى الجوانب المالية؛ نظرًا لرغبة مسئولى بركان فى الحصول على خدمات اللاعب بشكل مجاني.

وكتب الإعلامى خالد الغندور، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "اللجنة المؤقتة ترفض عرض إعارة أوناجم".

وسبق أن دوّن "الغندور"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "الزمالك في طريقه للتعاقد مع ٢ لاعبين مصريين.. خير إن شاء الله، وينتهي التفاوض على خير". 

يذكر أن ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، نفى إصابته بفيروس كورونا، كما نشرت معظم المواقع الإخبارية أمس، الجمعة؛ بعد أن نشر تغريدة كتب فيها "جئت إلى إسبانيا هربًا من احتمالات تزايد الإصابات بكورونا في مصر فاستقبلتني كورونا في إسبانيا، إلى درجة العزل الذاتي، فكل ما تتخيلوه من إغلاق موجود وحتى الحقن باللقاحات ما زال في أضيق الحدود، وأصيبت عائلة ابني بالكامل حتى طفلة عمرها 9 أشهر بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولم أرهم منذ 3 يناير وحتى الآن".

ونشر بعدها ممدوح عباس تغريدة أخرى، ينفي فيها إصابته بفيروس كورونا، حيث قال "تلقيت سيلا من الرسائل والمكالمات التليفونية يستفسرون عما كتب اليوم في تغريدة فهم منها بالصواب أو الخطأ أن الكورونا قد هاجمتني وأريد أن أصحح أني لست مصابا بالكورونا بل ابني وعائلته وهذا ما أردت توضيحه".

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