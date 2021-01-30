شاهد.. تصميم تخيلي جديد للسيارة لادا نيفا 2024

أعلنت شركة Kolesa.ru المتخصصة في تصميم السيارات الخارقة والتخيلية ، عن انهاء مصمميها مشروعهم الجديد وهو التصميم التخيلي للسيارة لادا نيفا الجديدة كليا ، والتي ستاتي عام 2024 .

وكانت شركة لادا قد شوقت منذ أيام عن هذا الإصدار من خلال فيديو أعلاني تشويقي رسمي ، وتحويل السيارة إلى نموذج إنتاجي بتصميم خفيف، واتصال أفضل .

وقرر مصممي Kolesa.ru ان يقوموا بتصميم سيارتهم الجديدة ، بناء على الإعلان التشويقي الأخير ، واستنتاج الشكل الإنتاجي من هذه السيارة العريقة ، التي ستاتي بتكنولوجيا حديثة .

والجدير بالذكر ان شركة لادا كانت قد نوهت ان إطلاق الجيل الجديد من نيفا كبديل لـ نيفا ترافيل الذي تم تحديثها مؤخرًا، وهو الإصدار المدني من هذا الطراز، في حين تُباع السيارة الأكثر تركيزًا على الطرق الوعرة، والمعروفة باسم نيفا تحت لقب نيفا ليجند.

واكد الخبراء ان الطراز الجديد من نيفا ستستند إلى منصة CMF-B المستخدمة في عدد من طرازات تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، ويعني الارتباط الأعمق بين لادا وداسيا أنه سيكون هناك الكثير من التقنيات المشتركة بين شركتي صناعة السيارات.

وستستمد السيارة لادا نيفا الجديد قوتها من خلال خيارين، الأول القياسي وهو محرك 1.8 لتر بتنفس طبيعي وناقل حركة يدوي بست سرعات، والآخر اختياري وهو محرك سعة 1.3 لتر تربو مع ناقل حركة متغير باستمرار ونظام دفع على جميع العجلات.