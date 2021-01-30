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رياضة

اشبيلية يهزم إيبار بثنائية في الدوري الاسباني

السبت 30/يناير/2021 - 05:19 م
اشبيلية -إيبار
اشبيلية -إيبار
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عبدالله هشام
حقق فريق اشبيلية الفوز على مضيفه ايبار بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب  البلدي إبوروا ضمن منافسات الجولة الــ21 من بطولة الدوري الإسباني . 

سجل هدف اشبيلية الاول لوكاس اوكامبوس من ضربة جزاء في الدقيقة 28 ، وأضاف زميله خوان جوردان الهدف الثاني في الدقيقة 55 من عمر اللقاء. 

وبدأ فريق إشبيلية المباراة بتشكيل كالتالي : 

بونو ، خيسوس نافاس ، سيرجي جوميز ، جول كوندي ، ماركوس أكونيا ؛ جوان جوردان ، أوليفر توريس ، إيفان راكيتيتش ؛ يوسف النصيري ، سوسو ، منير.

بينما بدأ ايبار بتشكيل كالتالي : ماركو دميتروفيتش ، أليخاندرو بوزو ، باولو أوليفيرا ، بيدرو بيغاس ، رافا سواريس ، تاكاشي إنوي، باب ديوب ، إيدو إكسبوزيتو ، براين جيل ؛ يوشينوري موتو ، كايك جارسيا.

ويحتل فريق اشبيلية المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة بينما جاء فريق ايبار في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.
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