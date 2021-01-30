أشانتي كوتوكو للزمالك: الغاني كوامي أبوكو مش للبيع

أفادت تقارير صحفية أن نادى أشانتى كوتوكو الغاني رفض التفريط فى خدمات المهاجم الشاب كوامي أبوكو والرحيل إلى نادي الزمالك وتمسك بخدمات اللاعب.





وذكرت التقارير أن المهاجم الغاني تعاقد مع نادى أشانتي كوتوكو من فترة قريبة وشارك فى عدة مباريات منها لقاءات فى دورى أبطال إفريقيا ومن ثم لا يمكن التفريط فى خدماته نظرا لحاجة الفريق فى الخطوط الأمامية.





أشارت التقارير أن المهاجم الغاني تم قيده إفريقيا ولن تعود أية إستفادة على نادى الزمالك حال ضم اللاعب إلى صفوفه مضيفة أن أشانتي كوتوكو أكد تمسكه بالمهاجم الشاب فى ظل المشاركة ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا والدورى المحلى.



