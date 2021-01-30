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رياضة

أشانتي كوتوكو للزمالك: الغاني كوامي أبوكو مش للبيع

السبت 30/يناير/2021 - 06:12 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يسرى غازى
أفادت تقارير صحفية أن نادى أشانتى كوتوكو الغاني رفض التفريط فى خدمات المهاجم الشاب كوامي أبوكو والرحيل إلى نادي الزمالك وتمسك بخدمات اللاعب.

وذكرت التقارير أن المهاجم الغاني تعاقد مع نادى أشانتي كوتوكو من فترة قريبة وشارك فى عدة مباريات منها لقاءات فى دورى أبطال إفريقيا ومن ثم لا يمكن التفريط فى خدماته نظرا لحاجة الفريق فى الخطوط الأمامية.

أشارت التقارير أن المهاجم الغاني تم قيده إفريقيا ولن تعود أية إستفادة على نادى الزمالك حال ضم اللاعب إلى صفوفه مضيفة أن أشانتي كوتوكو أكد تمسكه بالمهاجم الشاب فى ظل المشاركة ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا والدورى المحلى.

وكان أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، رشح الغانى كوامى أوبوكو مهاجم اشانتي كوتوكو الغاني والذي يبلغ من العمر 22 عامًا، بعد متابعة أكثر من 15 لاعبا أجنبيا، أبرزهم كوامى أوبوكو، لاسيما وأن وكيل اللاعب موجود حاليًا فى مصر ما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.

ويحتاج الزمالك للاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب في قائمته وسيكون الأقرب المغربي محمد أوناجم والذي أصبح مصيره في يد مجلس إدارة النادي وهناك اتجاه للاستغناء عنه خلال يناير الجارى.
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