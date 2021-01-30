موديل وبلوجر ومذيعة.. 3 صور لـ عمرو دياب في دبي أُثارت الجدل في شهر واحد

منذ احتفالات رأس السنة 2021 ، وظهر النجم عمرو دياب في لقطات مختلفة من دبي ، وانتشرت صور عديدة له خلال الشهر الجاري برفقة فتيات مختلفات ، كانت سببًا في إثارة الجدل من جديد حول حياة الهضبة، خاصة بعد انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني منذ أشهر قليلة .
عمرو دياب وكارولينا زوبكوفا
خلال الثلاثين يومًا الماضية وحتى اليوم ، انتشرت 3 صور للهضبة عمرو دياب تم التقاطها في دبي ، كانت الأولى مع فتاة أجنبية ، وهي كارولينا زوبكوفا، وهي بلوجر شهيرة سويسرية من أصل روسي وتعمل كموديل ، والتقت كارولينا عمرو دياب في أحد المطاعم في دبي والتقطت صورة معه ونشرتها على حسابها على أنستجرام ، وتلقت العديد من التساؤلات حول علاقتها بعمرو دياب حتى خرجت عن صمتها وقالت في تعليق على الصورة ردًا على أحد التساؤلات :" أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة".
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عمرو دياب و روان بن حسين
وبعد أيام ، نشرت البلوجر الكويتية الشهيرة روان بن حسين صورا على حسابها على أنستجرام، تجمعها بالنجم عمرو دياب، مما أثار استفهام الجمهور من جديد خاصة بعد طلاق روان بن حسين ، لكن الحقيقة كانت أن روان بن حسين التقطت تلك الصورة في أحد المطاعم بالإمارات أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، وكان معهما النجم عمرو دياب ، كما نشرت مقطع فيديو خلال الاحتفال .
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عمرو دياب وإنجي كيوان
أما اليوم نشرت المذيعة المصرية إنجي كيوان صورا عديدة على حسابها الخاص على أنستجرام ، تجمعها بعمرو دياب في أحد المطاعم الفاخرة في دبي ، وكتبت على الصور :" يوم مع عمرو دياب " ، وتم تداول تلك الصور بشكل واسع على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية منذ الصباح ، خاصة بعد انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني وظهوره عدة مرات في دبي خلال هذا الشهر ومنذ بداية العام الجديد .