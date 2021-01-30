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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو دياب مع إنجي كيوان

السبت 30/يناير/2021 - 11:58 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
ظهر الفنان عمرو دياب، مع المذيعة إنجي كيوان، في سهرة بأحد الأماكن الفخمة.

نشرت إنجي كيوان، صورها مع عمرو دياب، من خلال حسابها الرسمي على "الإنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "يوم تم قضائه مع عمرو دياب .. الأسطورة".

بينما قام عمرو دياب بإعادة نشر الصور من خلال خاصية "الأسوري" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "الإنستجرام"

يذكر أن النجم عمرو، دياب، نعى خبير التجميل الراحل محمد الصغير،الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.  

وقال النجم عمرو دياب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام:"خالص عزائى لوفاة الصديق العزيز محمد الصغير .. رحمه الله والهم أهله الصبر والسلوان" . 
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