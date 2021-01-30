جهود كبيرة لرفع آثار حريق التوفيقية والخسائر بالملايين

يبذل العاملون بسوق التوفيقية بالازبكية جهودا كبيرا لرفع اثار حطام حريق شب بالامس ليلتهم ٢٢ محلا تجاريا وكشكا ومخزنا ، وقدرت الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات.









فيما ادلي البائع المتهم بحرق المحلات والاكشاك بسوق التوفيقية بوسط القاهرة باعترافات تفصيلية ، حيث قرر فى اقواله امام المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم الازبكية بإرتكاب الواقعة .









واشار المتهم اثناء استجوابه الي أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم ، فقام بالتحصل على كمية من "البنزين" من صاحب مركبة "توك توك" عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته ، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النيران فى بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته الكائنة بمحل البلاغ ، إلا أن الحريق إمتد ، ولاذ بالفرار 'تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









وكانت أجهزة الامن بالقاهرة قد نجحت فى كشف ملابسات واقعة حريق سوق التوفيقية وتحديد وضبط مرتكب واقعة إضرام النيران بعدد من المحال التجارية بمنطقة التوفيقية بوسط القاهرة وتمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق .









تلقي العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا بنشوب حريق بمنطقة شارع التوفيقية بدائرة قسم شرطة الأزبكية أسفر عن إحتراق ١٤ كشك ، وإمتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.









فقد أسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائى باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة من خلال فحص المنطقة محل البلاغ عن وجود شبهة جنائية بالحريق ، وأن وراء إرتكاب الواقعة بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة– له معلومات جنائية أمكن إستهدافه وضبطه .









فيما كشفت معاينه رجال الأمن لمكان الحريق عن أن الشرارة الاولي اشتعلت فى كشك اكسسوارات سيارات امام مول تجارى شهير بالسوق ثم امتددت لتلتهم ١٣ كشك اخر ، ثم طالت ألسنة النيران المول التجارى.









كما تبين من المعاينة ان المول التجاري مكون من ارضى و٥ طوابق وبه عدد كبير من المحلات ومخازن قطع غيار السيارات والاكسسوارات ، احترق منهم ٤ محلات وواجه المول ايضا ، وتشير التحريات وجمع المعلومات المبدئية الي ان الشرارة الاولي كانت نتيجة حدوث حريق فى كشك امام مول تجاري لقطع الغيار بالسوق ، ثم امتددت النيران لباقي الاكشاك ومحلات ومخازن بالمول .









وقال احد شهود العيان من الباعه بسوق التوفيقية المحترق " كنا نائمين داخل المحلات بالمول التجاري بالسوق ، وفوجئنا برائحة دخان كثيف ملأت المكان لنستيقظ علي كارثة باحتراق عدد كبير من المحلات والاكشاك وبداخلهم كميات ضخمة من البضائع الخاصة بالسيارات دون معرفة السبب" .









واضاف الشاهد " باننى حاولت انا وعدد من زملائى من العمال اخماد ألسنة النيران ، الا أننا فشلنا فاتصلنا بالشرطة التي حضرت على الفور وتعاملت القوات مع البلاغ " .









وقد انقذت العناية الالهية منطقة سوق التوفيقية من كارثة وبفضل التحرك السريع لقوات الحماية المدنية تحت اشراف اللواء أسامة فاروق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية ، نجحت القوات فى وقت قياسي في السيطرة علي حريق هائل شب فى كشك وامتد لعدد من الاكشاك والمحلات المجاورة .









علي الفور تم توجيه ١٠ سيارات اطفاء الي مكان البلاغ ، وتم محاصرة كرات اللهب التي امتدت بصورة كبيرة نتيجة وجود كميات كبيرة من البلاستيك وقطع غيار السيارات ومواد سريعة الاشتعال داخل الاكشاك والمحال التجارية .









ونجحت فرق الحماية المدنية فى السيطرة والانتهاء من عمليات التبريد دون الامتداد للعقار المجاورة دون خسائر في الارواح او اصابات .









وتبين من المعاينة الاولية ان الحريق شب داخل كشك اكسسوار سيارات نتيجة ماسي كهربائي ثم امتد الي ١٣ كشكا مجاورا و٤ محلات ومخازن ايضا جميعهم خاصين ببيع قطع غيار واكسسوارات السيارات .







