ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظة الإسكندرية تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالعامرية

السبت 30/يناير/2021 - 07:20 م
محافظة الاسكندرية
محافظة الاسكندرية تواصل إزالة التعديات
Advertisements
أحمد بسيوني
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات إزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة حيث شن حي العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس الحي، حملة إزالة فورية لاسترداد أراضى أملاك الدولة.

تمكنت الحملة، من إزالة تعديات علي أراضى أملاك الدولة عبارة عن مبني خرساني علي مساحة ١٠٠٠ م٢ وكذا ازالة غرفة من الصاج وجمالون وأسوار بالطريق الصحراوي، بالاضافة الي ازالة اسوار علي مساحة ٣٠م٢ بالطريق الصحراوي بجوار مسجد الوالدين وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

اقرأ أيضا:


يأتي هذا استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع.

وفي سياق متصل، قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، برفقة اللواء أشرف بهجت رئيس حى المنتزة ثان، بحملة مكبرة بنطاق الحى.

حيث توجهت الحملة إلى شارع ملك حفنى السياحى وتم المرو على المحال التجارية، والكافتيريات، ومحلات الجزارة، وتم التحفظ على ٤٥ كيلو لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمى. 


وأسفرت الحملة على إغلاق بعض المحال التجارية لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية،، وتم تحرير عدد ١١ محضر متنوع، وعدد ٢٤ انذار، وتم التحفظ عربة بائع متجول، وسلم خشبى، وإزالة كافة التند والإعلانات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، بالإضافة إلى رفع الإشغالات التى تعوق حرم الطريق العام.

وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، ومحلات الجزارة، والكافيهات بضرورى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، من حيث الإلتزام  بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك فى الحملة ممثلين من ( الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.
محافظة الإسكندرية تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالعامرية
محافظة الإسكندرية تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالعامرية
محافظة الإسكندرية تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالعامرية
محافظة الإسكندرية تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالعامرية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إيقاف أعمال بناء وتعد على الطريق.. استمرار حملات التصدي للبناء المخالف بالعامرية غرب الإسكندرية

إزالة عقار في حي غرب.. الإسكندرية تواصل محاربة البناء المخالف

للحد من كورونا... حملات لضبط الأسواق وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

محافظة الإسكندرية: استمرار حملات التصدي للبناء المخالف بالعامرية ثان

للوقاية من كورونا.. تطهير الشوارع الرئيسية والأسواق بحي غرب الإسكندرية

حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية .. إغلاق عدد من المحال وتوقيع غرامات مالية للمخالفين شرق الإسكندرية

ترشيحاتنا

بملابس كلاسيك.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة من أحدث جلسة تصوير

بعد جدل صاخب.. ظهور المالك الحقيقي لـ قصر بوتين السري

3 فواكه تخلصك من الوزن الزائد خلال أيام

بعد واقعة البريد..السيسي يطمئن على الرئيس التونسي هاتفيا

انفجار ضخم بمحطة غاز بمدينة البيضاء اليمنية وأنباء عن قتلى.. فيديو

إحالة هيثم كامل أبو علي لـ محكمة الجنايات بتهمة قتل مي إسكندر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء .. أحلام تثير الجدل بإطلالة جريئة

السيدات تسأل عن السمن المهدرجة وجمال شعبان يجيب .. اعرف الحقيقة

طريقة عمل سلطة الشاورما.. خطوة بخطوة