انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المنتحر بالفيوم

قررت نيابة مركز سنورس بالفيوم أنتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان شاب من قرية نقاليفة بمركز سنورس ، أنتحر اليوم شنقا ، وأعداد تقرير بالصفة التشريحية عن أسباب الوفاة .

كان اللواء رمزي البسيوني المُزين مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة سنورس بالحادث يفيد بورود بلاغًا من مرفق الإسعاف حول تلقيها استغاثة من أسرة لإسعاف نجلهم الذي قام بشنق نفسه اعتقادًا منه أنّه لا يزال حيًا لكن فور وصول الإسعاف تبين أنّه قد توفي.

تبين من تحريات المقدم أسامة قرني رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، أنّ الشاب المنتحر يدعى : عماد عبد الله ( 26 عاما ) ، ويقيم بعزبة سمعان التابعة لقرية نقاليفة بمركز سنورس ، وأنّه قام بوضع حبل حول رقبته فى سقف الحجرة التى كان يقيم فيها ، حيث كان يمر بحالة نفسية ، وأثناء قيام والدته بالتوجه لحجرته لأيقاظه فوجئت بجثت تدلى من سقف الحجرة فصرغت صرغات مدوية ، هرع اليها أشقاؤه والجيران وأبلغوا شرطة النجدة ، وتم أخطار أجهزة الامن بالحادث .

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة سنورس التى تولت التحقيق .