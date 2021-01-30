مصرع شاب في تصادم ترامين بالإسكندرية .. تفاصيل





وتمت إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة الترام.





بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من قسم شرطة المنتزه يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين ترامين.





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انتقلت القيادات الأمنية ومسئولي الحي وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل السريع مع الحادث.





وتبين ان احد الأشخاص كان يقف على "سبنسة" الترام وتوقف بشكل مفاجئ بسبب سيدة تعبر الطريق فصدمه ترام قادم من الخلف بقوة ادى لسقوط الشاب بين الترامين.





تم نقل جثة الشاب إلى مشرحة الإسعاف وازالة اثار الحادث وإعادة تسيير حركة الترام.





وقال محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية ، إنه أثناء سير ترامين خلف بعضهما على نفس الخط في اتجاه محطة الرمل ، فوجئ قائد الترام الأول بسيدة تعبر الطريق، فتوقف بشكل مفاجئ، ما تسبب في اصطدام الترام الثاني به من الخلف.





وأضاف رئيس حي شرق، أن قوة اصطدام الترام تسبب في سسقوط شاب- كان يقف على السبنسة - أسفل العجلات ليلقى مصرعه، مشيرًا إلى أنه تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف وإعادة تسيير حركة الترام، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.





تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.









لقي شاب مصرعه، في حادث تصادم، بين ترامين على طريق خط "الرمل - فكتوريا" بالاسكندرية مساء اليوم السبت، ، بعد تصادف وقوفه على " سبنسة " أحد الترامين.