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أصل الحكاية

عاشقة الصحراء.. نيرمين سامي عروس حملتها الرمال البيضاء إلى الكوشة

السبت 30/يناير/2021 - 11:04 م
نيرمين سامي عاشفة
نيرمين سامي عاشفة الصحراء
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رشا عوني
بين الرمال والسماء وآشعة الشمس فقط اختار عروسان إقامة جلسة تصوير خاصة لحفل زفافهما بعيدًا عن الصخب والازدحام، فقررا أن يغوصان في أحضان رمال الصحراء البيضاء بواحة الفرافرة لالتقاط صور زفافهم التذكارية في فكرة بعيدة تماما عن خيال أي عروسين في ذلك اليوم . 

نرمين سامي صاحبة الصحراء .. هكذا عرفت نرمين التي لم تترك أي جزء في صحراء مصر ولم تزورها، فبدأ منذ 14 عام تنظيم رحلات استكشافية للصحراء بعد دراستها للجغرافيا و الجيولوجيا، لتجد نفسها تعشق رمال الصحراء وتساعد كل من يرغب في الاستكشاف لتوصيل المعلومات بشكل أسهل حول العديد من الأماكن في مصر من خلال رحلات الكامب .

نرمين سامي درست الهندسة أيضًا لكن شغفها بالصحراء والجغرافيا و الجيولوجيا كان أكبر ، فقررت ترك عملها بالهندسة منذ 6 سنوات ، لتبدأ رحلة جديدة مع الصحراء،  وأسست مؤسسة سبيس واي للعلوم البيئية والإستكشافية و المتخصصة في السياحة البيئية والاستكشافية والعلمية والعلاجية . 

" عندنا أماكن نادرة في مصر مش موجودة في العالم .. وبحاول اخلي الناس تشوف الأماكن دي من خلال الرحلات الاستكشافية في الصحراء وأوصلهم المعلومات بطريقة بسيطة ".. هكذا تقول نرمين سامي في تصريحات لـ صدى البلد  . 

أما عن فوتوسيشن زفاف نرمين سامي في وسط الصحراء، فكانت كواليسه مثيرة ، حيث قررت هي وزوجها جراح القلب، أن يقوما بفكرة مختلفة في زفافهما، فاختارا إقامة جلسة تصوير في أحضان الصحراء، واستغرق ذلك يوم كامل ، حيث تجهزا للسفر للصحراء البيضاء في واحة الفرافرة بالوادي الجديد، وارتدت فستانها هناك ، لتجمع بين زفافها وعشقها للصحراء في صور مختلفة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي . 

لم يعترض زوجها على الفكرة بل شجعها كثيرًا خاصة وأنه أحب الصحراء أيضًا بعد عشق زوجته لها ، فأصبح الثنائي يجمعهما نفس الشغف، وفي الخطبة أيضا أقاما جلسة التصوير الخاصة بهما في الفيوم ، وقررا في الزفاف أن يفعلا شيئًا جديدًا خارج المألوف . 


عاشقة الصحراء.. نيرمين سامي عروس حملتها الرمال البيضاء إلى الكوشة
عاشقة الصحراء.. نيرمين سامي عروس حملتها الرمال البيضاء إلى الكوشة
عاشقة الصحراء.. نيرمين سامي عروس حملتها الرمال البيضاء إلى الكوشة
عاشقة الصحراء.. نيرمين سامي عروس حملتها الرمال البيضاء إلى الكوشة
عاشقة الصحراء.. نيرمين سامي عروس حملتها الرمال البيضاء إلى الكوشة
عاشقة الصحراء.. نيرمين سامي عروس حملتها الرمال البيضاء إلى الكوشة
عاشقة الصحراء.. نيرمين سامي عروس حملتها الرمال البيضاء إلى الكوشة
عاشقة الصحراء.. نيرمين سامي عروس حملتها الرمال البيضاء إلى الكوشة
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