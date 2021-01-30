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حوادث

عمليات تبريد بعد إخماد حريق مخزن أحذية فيصل.. والتحريات الأولية: ماس كهربائي السبب

السبت 30/يناير/2021 - 10:50 م
حريق
حريق
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ندى حمودة - أحمد مهدي
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب في مخزن أحذية بمنطقة الطوابق في فيصل وجرت عمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران. 

وأشارت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة إلى أن ماسا كهربائيا نشب في الطابق الأرضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن. 

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في منطقة الطوابق بفيصل، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق، ودفع اللواء هشام صادق مدير الادارة العامة للحماية المدنية بـ 10 سيارات اطفاء لاخماد الحريق. 

وتبين من الفحص أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق على مساحة ألف متر، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.

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