بدأ طريق العودة.. نبيل الحلفاوي يشيد بأداء الإسماعيلي أمام بيراميدز.. شاهد

علّق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء فريق الإسماعيلي أمام بيراميدز في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالدوري المصري الممتاز.









وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلاً: "‏ الاسماعيلي بدأ طريق العودة.. الروح عادت ولكن عليهم أن يخففوا نوعًا ما من الحماس الزائد الذي يهدر الفرص في التمريرة الأخيرة".





وواصل فريق بيراميدز نزيف النقاط بعد التعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الثامنة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .





افتتح الاسماعيلي التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق محمد عادل من راسية قوية داخل منطقة الجزاء ، واكتفى شريف إكرامي بمشاهدة الكرة تسكن شباكه .





اقرأ أيضاً:





وأدرك بيراميدز هدف التعادل فى الدقيقة 17 عن طريق رمضان صبحي بعد عرضيه منه لتمر تحت يد محمد صبحي بطريقه غريبة





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز الي النقطة الـ15 فى المركز الخامس ، بينما ارتفع رصيد الاسماعيلي الي النقطة الثامنة فى المركز الثالث عشر .