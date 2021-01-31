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محافظات

استقباله بالورود.. مطران بورسعيد يعود إلى عمله بعد تعافيه من كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 04:38 ص
مطران بورسعيد يعود
مطران بورسعيد يعود إلى عمله بعد تعافيه من كورونا
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كتب محمد الغزاوى
عاد مطران محافظة بورسعيد وضواحيها الأنبا تادرس إلي مقر إقامته بمطرانية بورسعيد أمس السبت، بعد تماثله تماما للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا.

و تعرض مطران محافظة بورسعيد للإصابة بفيروس كورونا أواخر الشهر الماضي، ونقل على أثر ذلك للعلاج بمستشفى أم النور بمصر الجديدة.

و استقبلت مطرانية الأقباط الأرثوذكس مطران محافظة بورسعيد الأنبا تادرس بمجرد وصوله إلى مقر إقامته بالمطرانية، وتم إستقباله بالورود وفرق الكشافة وكان يرافقه القمص بولا سعد وكيل المطرانية ومجمع الاباء الكهنة بالمحافظة. 

وعقب وصول المطران إلى مقر إقامته عقد الأنبا تادرس  لقاء استغرق نصف ساعه مع الاباء ليطمئنهم على حالته الصحيه وشكرهم على السؤال والمتابعه اثناء مرضه.

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