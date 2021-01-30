وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشيد بسوق الأسماك وحديقة فريال المطورة

أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالطفرة التنموية فى الأسواق الحضارية على أرض بورسعيد والتى تعبر عن رغبة القيادة السياسية فى تحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين ، والارتقاء بمستوى الخدمات التى تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر





جاء ذلك خلال زيارة المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد يرافقه وفد تنسيقية شباب الأحزاب اليوم السبت ، سوق الأسماك الجديد وبازار بورسعيد الجديد بحى العرب، فى إطار زيارتهم التفقدية للمشروعات التنموية المطورة ببورسعيد





وأكد نائب محافظ بورسعيد أن هناك العديد من الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية والتى كان على رأسها إنشاء أسواق حضارية بعد ما تم القضاء على الأسواق العشوائية ببورسعيد فى إطار التنمية الشاملة بالمحافظة .





كما ابدى أعضاء الوفد إعجابهم بمستوى حديقة فريال والتى تعد من المنتديات الترفيهية الرائعة بالمحافظة والتى تتواكب مع الإنجازات التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف المجالات، مشيدين بأعمال التطوير التي تمت بحديقة فريال معتبرًا أن الحديقة صرح خدمي وترفيهي عظيم لأهالى بورسعيد ، واستمعو لشرح موجز من نائب محافظ بورسعيد حول الجهود المبذولة لتطوير الحديقة، بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة لافتًا إلى أنها تتمتع بأهمية خاصة كونها شهدت افتتاح قناة السويس قبل 150 عام ، لافتًا إلى أن مبادرة حدائق بلا أسوار، التي أطلقتها محافظة بورسعيد تهدف إلى تحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، في إطار الطفرة التي تشهدها كافة القطاعات، وبما يليق مع الأهمية التاريخية للحدائق بالمحافظة .





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وفى سياق متصل تفقد المهندس عمرو عثمان ، نائب محافظ بورسعيد يرافقه أعضاء وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عدد من المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد حيث تم المرور علي مصانع انتاج ضفائر السيارات وبيراميدز لإنتاج إطارات السيارات.





واستعرض نائب محافظ بورسعيد الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الصناعية والتى كان على رأسها إنشاء مجمعات صناعية للشباب الذي يتضمن مشروع ال٥٤ وال ٥٨ مصنع والتي حقق بها الشباب نجاحا كبيرا واصبحت انتاجهم يغزو الأسواق المحلية والعالمية وكذلك المشروعات الصناعية العملاقة والتي دخلت المنطقة للمرة الاولي كمصانع بيراميدز والأسماك والضفائر والأحذية وغيرها والتى جعلت بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية .





ومن جانبهم ، أشاد وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بالطفرة الصناعية على أرض بورسعيد من خلال مشاهدة المصانع العملاقة علي أرض الواقع والتقدم التكنولوجي وكذلك جودة المنتجات ، مؤكدين أهمية الطفرة الصناعية ببورسعيد فى دعم الاقتصاد و غزو الأسواق المحلية والأوربية.



