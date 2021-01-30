تنسيقية شباب الأحزاب : بورسعيد شهدت طفرة حقيقية فى مجال العمل الإدارى

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يرافقه أعضاء وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت ، الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين مركز معلومات شبكات المرافق ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية ووحدة المتغيرات المكانية وذلك للحديث عن التطورات الإدارية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا تماشيا مع مجمل الإنجازات العملاقة ببورسعيد





رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واستمع أعضاء الوفد والنواب لشرح موجز عن طبيعة العمل داخل إدارات الديوان العام وذلك بعد التحول الرقمى والتكنولوجى الذى شهده القطاع الحكومى بالمحافظة وميكنة العمل الإدارى والارتقاء بمستوى العاملين فى القطاع الحكومى .





وأشاد أعضاء الوفد بالتطور الملحوظ فى القطاع الإدارى ببورسعيد وتطبيق المنظومة المميكنة والتى ساهمت فى سرعة الأداء وإنجاز الأعمال وتحقيق الشفافية فى العمل الإدارى ، مؤكدين أن محافظة بورسعيد شهدت طفرة حقيقية فى مجال العمل الإدارى بالتوازى مع جميع المشروعات التنموية المطورة بالمحافظة.





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وفى سياق آخر اشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجهد العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة داخل الدائرة الجمركية .





جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد للعاملين بالمركز بحضور محمد نعيم مدير الجهاز التنفيذي.





واكد المحافظ قيام المركز باعداد قاعدة بيانات كاملة عن حركة الاستيراد والتجارة والمستوردين بالمنطقة الحرة .





وقال إن تطوير المركز ياتي مواكبا لعمليات التطوير التي شهدتها كافة الادارات والمصالح الحكومية بالمحافظة في اطار مشروع المدينة الرقمية والذي انطلق من بورسعيد.



