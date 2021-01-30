ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنسيقية شباب الأحزاب : بورسعيد شهدت طفرة حقيقية فى مجال العمل الإدارى

السبت 30/يناير/2021 - 05:20 م
محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد إدارات الديوان العام برفقة وفد التنسيقية
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يرافقه أعضاء وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت ، الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين  مركز معلومات شبكات المرافق  ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية ووحدة المتغيرات المكانية وذلك للحديث عن التطورات الإدارية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا تماشيا مع مجمل الإنجازات العملاقة ببورسعيد .

رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واستمع أعضاء الوفد والنواب  لشرح موجز عن طبيعة العمل داخل إدارات الديوان العام وذلك بعد التحول الرقمى والتكنولوجى الذى شهده القطاع الحكومى بالمحافظة وميكنة العمل الإدارى والارتقاء بمستوى العاملين فى القطاع الحكومى .

وأشاد أعضاء الوفد بالتطور الملحوظ فى القطاع الإدارى ببورسعيد وتطبيق المنظومة المميكنة والتى ساهمت فى سرعة الأداء وإنجاز الأعمال وتحقيق الشفافية فى العمل الإدارى ، مؤكدين أن محافظة بورسعيد شهدت طفرة حقيقية فى مجال العمل الإدارى بالتوازى مع جميع المشروعات التنموية المطورة بالمحافظة.

اقرأ ايضا 


وفى سياق آخر اشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجهد العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة داخل الدائرة الجمركية .

جاء ذلك خلال لقاء  محافظ بورسعيد للعاملين بالمركز بحضور  محمد نعيم مدير الجهاز التنفيذي. 

واكد المحافظ  قيام المركز باعداد  قاعدة بيانات كاملة عن حركة الاستيراد والتجارة والمستوردين بالمنطقة الحرة . 

وقال إن تطوير المركز  ياتي مواكبا لعمليات التطوير التي شهدتها كافة الادارات والمصالح الحكومية بالمحافظة في اطار مشروع المدينة الرقمية والذي انطلق من بورسعيد.

كما اشاد المحافظ خلال اللقاء بالجهود التي بذلها مسئولو الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة  لتنفيذ الاجراءات والضوابط التي تم تطبيقها موخرا لضبط حركة الاستيراد والتجارة في المنطقة الحرة. 
تنسيقية شباب الأحزاب : بورسعيد شهدت طفرة حقيقية فى مجال العمل الإدارى
تنسيقية شباب الأحزاب : بورسعيد شهدت طفرة حقيقية فى مجال العمل الإدارى
تنسيقية شباب الأحزاب : بورسعيد شهدت طفرة حقيقية فى مجال العمل الإدارى
تنسيقية شباب الأحزاب : بورسعيد شهدت طفرة حقيقية فى مجال العمل الإدارى
تنسيقية شباب الأحزاب : بورسعيد شهدت طفرة حقيقية فى مجال العمل الإدارى
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الغضبان يستقبل أعضاء هيئة المكتب لحزب الشعب الجمهوري ببورسعيد

جامعة بورسعيد تحتفل بالغضبان بعد اختياره أفضل محافظ عربى

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يشدد خلال زيارته لبورسعيد على ضرورة التحول الرقمي والشمول المالي لكافة الغرف

عادل الغضبان: الارتقاء بمشروعات الثروة السمكية ببورسعيد

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

محافظ بورسعيد ووفد العربية للتنمية الإدارية يتفقدون حديقة فريال التاريخية

ترشيحاتنا

مقتل وإصابة 16 شخصا في انفجار بـ عفرين السورية

شاهد.. قناة روسية تجري أول جولة بقصر بوتين المزعوم وتفجر مفاجأة

بتوجيهات من رئيس الدولة.. الإمارات تمنح جنسيتها لهذه الفئة

الفئات المعفاة من رسوم رخصة القيادة بمشروع قانون المرور الجديد

هانسن يكشف سر قوة منتخب الدنمارك.. ويشيد بنجم الفراعنة

التحقيق يبدأ غدا.. عقوبات النائب محمد عبد العليم داود تصل لإسقاط العضوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي فيرنا السيارة الأكثر شعبية في الشارع المصري .. اعرف قصتها و سعرها في سوق المستعمل

ماذا يحدث لغير المدخنين عند استنشاق دخان السجائر؟

حول سيارتك إلى سرير متنقل أو غرفة معيشة عبر هذه الحيلة