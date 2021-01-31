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توك شو

أخبار التوك شو .. عمرو أديب لـ خالد يوسف: ارجع ما تخفش.. معلومات صادمة عن الفيروس الصيني الجديد.. وفاة سيدة قبل مداخلة تلفزيونية

الأحد 31/يناير/2021 - 12:11 ص
التوك شو
التوك شو
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محمد القاضي
تناولت برامج التوك شو، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة، السبت، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

وزير الرياضة لـ لاعبي منتخب اليد: "عندكم أولمبياد وعاوزين ميدالية".. فيديو
وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رسالة لمنتخب فراعنة اليد اثناء استضافة الإعلامية لميس الحديدي لهم قائلًا: "مباراة مصر والدنمارك" مباراة للعمر "وتمنحنا الأمل في المستقبل لمنتخب كبير".

قال الدكتور ضرار بلعاوي، استشاري الأمراض المعدية، والباحث الزائر بجامعة مانشستر البريطانية، إن فيروس "نيباه"، ليس جديدا وظهر في ماليزيا عام 1999، لافتا إلي أن صحيفة "الجارديان" البريطانية حذرت من تفشي فيروس نيباه في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، وقد يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.


قال المواطن علاء محمد، خال الطفل عبد الحميد من محافظة سوهاج، أن ابن أخته كان يلعب كرة القدم أمام أحدي المدارس ودخلت الكرة منه في المدرسة، وعند صعوده سور المدرسة ليحصل علي الكرة قام عامل المدرس بضربه والقائه من فوق سور المدرسة.

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على مشاهد الاستقبال الجماهيري  لبعثه النادي الاهلي لدى وصولها إلى الدوحة قائلة "مشاهد رائعة ودخلة الأهلي في أي بلد مختلفة".

عرض الإعلامي محمد الباز، رسالة من أحد المواطنين يستغيث من أجل مساعدة إحدى السيدات المصابات بالسرطان.


كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن زيارة محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق لبعثة لاعبي الأهلي خلال تواجدهم ببطولة كأس العالم للأندية.

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على مشاهد الاستقبال الجماهيري  لبعثه النادي الاهلي لدى وصولها إلى الدوحة قائلة "مشاهد رائعة ودخلة الأهلي في أي بلد مختلفة".

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المخرج خالد يوسف من الأشخاص الذين صوروا ثورة 30 يونيو وظل واقفا أمام جماعة الإخوان الإرهابية، وتصدى لهم وظل على قائمة المطلوبين من قبل الاخوان لفترات طويلة ،وكون مجموعة من المعارضين موجودين حتى الآن.

كشفت الفنانة الكبيرة ميمي جمال حقيقة اعتزالها الفن.

قال المهندس إيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، إنه تم إطلاق الموقع الالكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الحصول علي لقاح كورونا تجريبيا لمدة 3 ساعات، مؤكدا أنه كان هناك تفاعل كبير من المواطنين مع موقع التسجيل خلال أول ساعة من البث التجريبي.
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