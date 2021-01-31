أخبار التوك شو .. عمرو أديب لـ خالد يوسف: ارجع ما تخفش.. معلومات صادمة عن الفيروس الصيني الجديد.. وفاة سيدة قبل مداخلة تلفزيونية

قال الدكتور ضرار بلعاوي، استشاري الأمراض المعدية، والباحث الزائر بجامعة مانشستر البريطانية، إن فيروس "نيباه"، ليس جديدا وظهر في ماليزيا عام 1999، لافتا إلي أن صحيفة "الجارديان" البريطانية حذرت من تفشي فيروس نيباه في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، وقد يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.







