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خالد مرتجي: أبوتريكة لن يتمكن من زيارة فريق الأهلي.. اعرف السبب

السبت 30/يناير/2021 - 11:04 م
محمد ابو تريكة
محمد ابو تريكة
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حمزة شعيب
كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن زيارة محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق لبعثة لاعبي الأهلي خلال تواجدهم ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال مرتجي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "اون أي": "أستبعد أن يزور أي فرد بعثة الأهلي بفندق الإقامة بسبب الإجراءات الطبية المتبعة فى الفندق للوقاية من فيروس كورونا المستجد".

وأكمل: "أستبعد أن يزور محمد أبو تريكة لاعب الأهلى السابق بعثة الفريق فى الفندق أو أى مشجع أو صديق لنا لأن الإجراءات المتبعة مشددة للغاية، ولن يتمكن أحد من التسلل أو دخول الفندق حتى أبوتريكة بحكم عمله فى إحدى القنوات لأن وسائل الميديا ممنوعة من الدخول للفندق أيضا".

وكانت  بعثة نادي الأهلي المصري وصلت  إلى مطار الدوحة مساء الجمعة؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية خلال الفترة بين 4 و11 فبراير المقبل.

وحرص عدد كبير من جماهير الأهلي في قطر على استقبال بعثة فريقهم، التي يترأسها رئيس النادي محمود الخطيب، لحظة قدومهم إلى مطار الدوحة، رافعين أعلام النادي وصفقوا وهتفوا للاعبين والجهاز الفني، ورددوا أناشيدهم بكل حماس محفزين اللاعبين على تحقيق الانتصارات.
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