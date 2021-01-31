بعد ضم الجزيري.. الزمالك يوافق على إعارة أوناجم

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على إعارة المغربي محمد اوناجم جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنادي الوداد المغربي لمدة ستة أشهر بنية البيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .





يأتي هذا بعدما تعاقد النادي مع سيف الجزيري المهاجم التونسي المحترف بالمقاولون العرب لمدة موسم على سبيل الاعارة .





وسيحصل الزمالك على ١٠٠ الف دولار من النادي المغربي بخلاف تنازل اللاعب عن جزء من مستحقاته لدى القلعة البيضاء.





وأجرى سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي اتصالات هاتفية بمسؤولي الزمالك لحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.





وكان اللاعب تلقى عرضا من نادي نهضة بركان المغربي للانتقال إلى صفوفه إلا أن اوناجم فضل الانتقال لنادي الوداد المغربي خلال الفترة الحالية.





وسبق ورفض اوناجم عرضين من ناديي المغرب الفاسي وسيراميكا كليوباترا في ظل الاختلاف على المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب.‏