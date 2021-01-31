أول تعليق من محمد أوناجم بعد انتقاله إلى الوداد المغربي

أعرب محمد أوناجم، لاعب فريق الزمالك، عن سعادته بانضمامه إلى صفوف الوداد المغربي، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.









وكتب محمد أوناجم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سعيد بعودتي إلى الديار الكبيرة الوداد لنواصل حصد الألقاب محليا وقاريا".









وأضاف محمد أوناجم:" أترك خلفي ذكريات جيدة مع الزمالك وجمهوره، على أمل تجديد اللقاء، كما أشكر كل مسئولي الزمالك الذين تفهموا رغبتي في تغيير الأجواء، وأشكر الجمهور أيضا وزملائي اللاعبين والمدربين الذين منحنوني الفرصة، وشكر خاص كذلك للرئيس سعيد الناصيري ووكيل أعمالي كريم بلق الذي لم يبخل علي بالدعم".









ووافق مجلس إدارة نادي الزمالك على إعارة أوناجم إلى الوداد، بعد تعاقد النادي الأبيض مع سيف الجزيري، المهاجم التونسي المحترف بالمقاولون العرب، لمدة موسم على سبيل الإعارة.



وسيحصل الزمالك على ١٠٠ ألف دولار من النادي المغربي، بخلاف تنازل اللاعب عن جزء من مستحقاته لدى القلعة البيضاء.



