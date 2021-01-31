التصديري للصناعات الغذائية: استنثاء الفول المجمد والأخضر المعلب من وقف التصدير

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن نجاحه في الحصول على موافقة وزيري التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة فى استثناء الفول المجمد والأخضر المعلب من القرار الوزارى رقم 13 لسنة 2021 والخاص باستمرار وقف تصدير الفول بكافة أنواعه.





وذكر المجلس، في بيان له، أن قرار السماح بالتصدير جاء لرفع الضرر عن الشركات التى لها تعاقدات تصديرية ، والتى حققت نجاحات فى الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حتى لا تضطر لدفع شروط جزائية .





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وأضاف أن مصر لديها كميات كبيرة من الفول خاصة أننا حاليا في موسم إنتاج الفول الأخضر، وبالتالى فإن وقف تصديره سوف يؤثر على أسعار الفول في السوق المحلي وبالتالى يؤثر على الفلاحين.



