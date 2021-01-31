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اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية: استنثاء الفول المجمد والأخضر المعلب من وقف التصدير

الأحد 31/يناير/2021 - 10:17 ص
فول تصدير
فول تصدير
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ولاء عبد الكريم
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن نجاحه في الحصول على موافقة وزيري التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة فى استثناء الفول المجمد والأخضر المعلب من القرار الوزارى رقم 13 لسنة 2021 والخاص باستمرار وقف تصدير الفول بكافة أنواعه.

وذكر المجلس، في بيان له، أن قرار السماح بالتصدير جاء لرفع الضرر عن الشركات التى لها تعاقدات تصديرية، والتى حققت نجاحات فى الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حتى لا تضطر لدفع شروط جزائية .

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وأضاف أن مصر لديها كميات كبيرة من الفول خاصة أننا حاليا في موسم إنتاج الفول الأخضر، وبالتالى فإن وقف تصديره سوف يؤثر على أسعار الفول في السوق المحلي وبالتالى يؤثر على الفلاحين.

وأشار إلى أن تصدير الفول الأخضر المجمد يعمل على جلب عملة أجنبية، لأنه يتم تصديره بأسعار مرتفعة مقارنة بأسعاره في السوق المحلي، بالإضافة إلى أنه لا يؤثر على الأمن الغذائي لأن الفول الأخضر والمعلب استهلاكه محليا يعتبر قليلا.
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