الرقابة المالية:2.7 مليار جنيه حجم التمويل العقارى خلال 11 شهرا

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع اجمالى التمويل العقارى خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020 بنحو 17.6% على أساس سنوى.
وأوضحت الهيئة فى تقرير الاداء الشهرى للقطاع المالى غير المصرفى أن حجم التمويل العقارى بلغ نحو 2.743 مليار جنيه خلال ال 11 شهرا من عام 2020 مقارنة 2.332 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
و أضافت الهيئة ،أن عدد عقود التمويل العقارى بلغت نحو 3472 عقدا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2020 مقارنة 8607 عقدا فى العام الماضى بتراجع سنوى 59.7 % .
يشار الى أن إجمالى قيمة ارصدة التمويل العقارى بلغت فى نهاية نوفمبر الماضى 7.519 مليار جنيه مقارنة 5.960 مليار جنيه فى نوفمبر 2019.
وأوضحت الهيئة فى تقرير الاداء الشهرى للقطاع المالى غير المصرفى أن حجم التمويل العقارى بلغ نحو 2.743 مليار جنيه خلال ال 11 شهرا من عام 2020 مقارنة 2.332 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
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و أضافت الهيئة ،أن عدد عقود التمويل العقارى بلغت نحو 3472 عقدا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2020 مقارنة 8607 عقدا فى العام الماضى بتراجع سنوى 59.7 % .
يشار الى أن إجمالى قيمة ارصدة التمويل العقارى بلغت فى نهاية نوفمبر الماضى 7.519 مليار جنيه مقارنة 5.960 مليار جنيه فى نوفمبر 2019.