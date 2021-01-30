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اقتصاد

الرقابة المالية:2.7 مليار جنيه حجم التمويل العقارى خلال 11 شهرا

السبت 30/يناير/2021 - 11:13 م
الرقابة المالية
الرقابة المالية
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علياء فوزي
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع اجمالى التمويل العقارى خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020 بنحو 17.6% على أساس سنوى.

وأوضحت الهيئة فى تقرير الاداء الشهرى للقطاع المالى غير المصرفى أن حجم التمويل العقارى بلغ نحو 2.743 مليار جنيه خلال ال 11 شهرا من عام 2020 مقارنة 2.332 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

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تابعت"شهد قيمة اعادة التمويل العقارى تراجعا خلال نفس الفترة مسجلة 363 مليون جنيه مقابل 1.102 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2019 بانخفاض قدره 67%".

و أضافت الهيئة ،أن عدد عقود التمويل العقارى بلغت نحو 3472 عقدا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2020 مقارنة 8607 عقدا فى العام الماضى بتراجع سنوى 59.7 % .

يشار الى أن إجمالى قيمة ارصدة التمويل العقارى بلغت فى نهاية نوفمبر الماضى 7.519 مليار جنيه مقارنة 5.960 مليار جنيه فى نوفمبر 2019.
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