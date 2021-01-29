الرقابة المالية: تأمين السيارات التكميلي يتصدر أقساط التأمينات العامة والممتلكات خلال 11 شهرا

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن فرع تأمين السيارات التكميلي سجل نحو 22.68% من حجم أقساط شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020، ليتصدر بها فروع التأمين بهذا النشاط خلال هذه الفترة
و ذكر التقرير ، أن فرع التأمين الطبي جاء في المرتبة الثانية بين فروع التأمين بنسبة 21.72%، ثم فرع الحريق والذي جاء في المركز الثالث بحصة تبلغ 18.1%، ثم فرع تأمينات الحوادث والمسئوليات بالمرتبة الرابعة بنسبة 10.23%.
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وجاء فرع التأمين الهندسي المركز الخامس بين فروع نشاط تأمينات الممتلكات من حيث محفظة الأقساط بنسبة 8.87%، ثم فرع تأمين البترول بنسبة 8.86% ليأتي في المرتبة السادسة من بين فروع تأمينات الممتلكات".
اوضح التقرير أت فرع النقل البحري احتل المرتبة السابعة بنسبة 2.54% خلال ال11 أشهر الأولى من 2020، يليه فرع تأمين الطيران بالمركز الثامن بنسبة 2.15% ثم فرع أجسام السفن المركز التاسع بحصة 2.03%.
أشار التقرير ، الى أن فرع السيارات الإجباري جاء بالمرتبة العاشرة بحصة تصل إلى 1.76%، واحتل فرع النقل الداخلى المركز الحادي عشر والأخير بنسبة 1.06%.
و ذكر التقرير ، أن فرع التأمين الطبي جاء في المرتبة الثانية بين فروع التأمين بنسبة 21.72%، ثم فرع الحريق والذي جاء في المركز الثالث بحصة تبلغ 18.1%، ثم فرع تأمينات الحوادث والمسئوليات بالمرتبة الرابعة بنسبة 10.23%.
أقرأ ايضا ..وزير المالية ضيف برنامج حقائق وأسرار بـ قناة صدى البلد الليلة
وجاء فرع التأمين الهندسي المركز الخامس بين فروع نشاط تأمينات الممتلكات من حيث محفظة الأقساط بنسبة 8.87%، ثم فرع تأمين البترول بنسبة 8.86% ليأتي في المرتبة السادسة من بين فروع تأمينات الممتلكات".
اوضح التقرير أت فرع النقل البحري احتل المرتبة السابعة بنسبة 2.54% خلال ال11 أشهر الأولى من 2020، يليه فرع تأمين الطيران بالمركز الثامن بنسبة 2.15% ثم فرع أجسام السفن المركز التاسع بحصة 2.03%.
أشار التقرير ، الى أن فرع السيارات الإجباري جاء بالمرتبة العاشرة بحصة تصل إلى 1.76%، واحتل فرع النقل الداخلى المركز الحادي عشر والأخير بنسبة 1.06%.