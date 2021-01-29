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اقتصاد

الرقابة المالية: تأمين السيارات التكميلي يتصدر أقساط التأمينات العامة والممتلكات خلال 11 شهرا

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:01 م
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية
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علياء فوزى
كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن فرع تأمين السيارات التكميلي سجل نحو 22.68% من حجم أقساط شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020، ليتصدر بها فروع التأمين بهذا النشاط خلال هذه الفترة

و ذكر التقرير ، أن فرع التأمين الطبي جاء في المرتبة الثانية بين فروع التأمين بنسبة 21.72%، ثم فرع الحريق والذي جاء في المركز الثالث بحصة تبلغ 18.1%، ثم فرع تأمينات الحوادث والمسئوليات بالمرتبة الرابعة بنسبة 10.23%.

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وجاء فرع التأمين الهندسي المركز الخامس بين فروع نشاط تأمينات الممتلكات من حيث محفظة الأقساط بنسبة 8.87%، ثم فرع تأمين البترول بنسبة 8.86% ليأتي في المرتبة السادسة من بين فروع تأمينات الممتلكات".

اوضح التقرير أت فرع النقل البحري احتل المرتبة السابعة بنسبة 2.54% خلال ال11 أشهر الأولى من 2020، يليه فرع تأمين الطيران بالمركز الثامن بنسبة 2.15% ثم فرع أجسام السفن المركز التاسع بحصة 2.03%.

أشار التقرير ، الى أن فرع السيارات الإجباري جاء بالمرتبة العاشرة بحصة تصل إلى 1.76%، واحتل فرع النقل الداخلى المركز الحادي عشر والأخير بنسبة 1.06%.

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