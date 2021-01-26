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برلمان

وزير التموين يكشف سبب نقص أسطوانات الغاز وتراجع وزنها.. تفاصيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:47 م
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
قال  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة نقص أسطوانات الغاز وتراجع وزنها تظهر فى فصل الشتاء وتكون فعليا سواء نقص الوزن أو العجز فى إتاحتها، فضلا عن القيام برفع أسعارها في كثير من الأوقات.

واكد وزير التموين، أيضا أنه لا يوجد أي مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ليس لديه بطاقة تموينية، قائلا "أي حد مش عنده بطاقة تطلع فورا".

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، في ضوء مناقشة برنامج وزارة التموين والتجارة الداخلية. 

وأشار "المصيلحي"، إلى أنه منذ أن كان وزيرا للتضامن والتموين سابقا، أصدر قرارًا بحق ذوي الاحتياجات الخاصة في بطاقة التموين دون النظر للدخل. 

وتحدث  وزير التموين عن أزمة حذف المسافرين للخارج من التموين، قائلًا "لو بلغ أي مواطن إنه مسافر هيكون إيقاف مؤقت أما من يسافر بدون ما يبلغ بيكون قرار الوقف من خلال مصلحة الجوازات، مشيرا إلى أن العودة مرة أخرى يتطلب إحضار خط السير".


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