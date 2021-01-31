إغلاق معبر حدودي رئيسي يربط السودان بـ إثيوبيا.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام سودانية، بإغلاق محتجين معبر حدودي رئيسي يربط بين السودان وإثيوبيا وقرروا الاعتصام احتجاجا على خطف تجار سودانيين على يد مليشيا إثيوبية.





ووفقا لموقع "سودان تريبون"، اعتصم أهالي غاضبون بمحلية باسندا التابعة لولاية القضارف على الطريق المسفلت الرابط بين في منطقتي القلابات السودانية والمتمة الإثيوبية الحدوديتين.





ويحتج المعتصمون على خطف ثلاثة تجار سودانيين أمس السبت من مدينة القلابات من قبل مليشيات إثيوبية مسلحة توغلت بعمق سبعة كيلومترات.





وطالبت المليشيا الإثيوبية التي اقتادت التجار بفدية خمسة ملايين جنيه "نحو 16.5 ألف دولار" نظير إطلاق سراح الرهائن.





وأوضحت سودان تربيون أن المحتجين أغلقوا المعبر الإقليمي وكل الطرق التي يمكن أن يسلكها تجار البضائع بين البلدين ولم يتسن للدولتين والسلطات التدخل حتى الآن أوإحداث أي اختراق في الإفراج عن المختطفين.





وفي أعقاب حادثة الخطف نشرت السلطات السودانية أمس السبت تعزيزات عسكرية إضافية في منطقة باسندة.





واعتادت المليشيات الإثيوبية المدعومة من جيش بلادها على اختطاف السودانيين في الشريط الحدودي بغرض الحصول على فدى مالية.





والتجار المختطفون هم نجل عمدة قبيلة الحمر أحمد موسى دفيعة ومحمد موسى مستور وأحمد إبراهيم أحمد.





وقال شهود عيان، لـ"سودان تربيون"، إن عملية الاختطاف وقعت عندما فتحت المليشيات الإثيوبية النيران على دراجة بخارية كان يقودها التجار.





وأشاروا إلى أن 7 من أفراد المليشيات، كانوا يحملون بنادق آلية وأسلحة بيضاء.



