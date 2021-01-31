نهائي مونديال اليد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-1-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 31-1- 2021 العديد من المباريات في مختلف البطولات على مستوى العالم ولعل ابرزها مواجهة نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد بين منتخب الدنمارك ونظيره السويد .





كأس العالم لكرة اليد

اسبانيا ضد فرنسا .. الساعة 3:30 عصرًا .. قناة ON Time Sports 3 "تحديد المركز الثالث والرابع "

الدنمارك ضد السويد .. الساعة 6:30 مساءً .. قناة ON Time Sports 3 "البطل "





الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد بيرنلي .. الساعة 2 ظهرًا .. قناة beIN Sports HD 2، beIN Sports HD 1

ليستر سيتي ضد ليدز يونايتد الساعة 4 عصرًا.. قناة beIN Sports HD 2

ليفربول ضد وست هام يونايتد .. الساعة 6:30 مساءً قناة beIN Sports HD 2، beIN Sports HD 1

توتنهام ضد برايتون الساعة 9:15 مساءً .. قناة beIN Sports HD 2





الدوري الإسباني

خيتافي ضد ديبورتيفو ألافيس ..الساعة 3 عصرًا .. قناة beIN Sports HD 3

أتليتكو مدريد ضد قادش .. الساعة 5:15 مساءً .. قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو ضد غرناطة الساعة 7:30 مساءً .. قناة beIN Sports HD 3

برشلونة ضد أتليتك بلباو الساعة 10 مساءً.. قناة beIN Sports HD 3، beIN Sports HD 1.





الدوري الإيطالي

سيبزيا كالتشو ضد أودينيزي .. الساعة 1:30 ظهرًا .. قناة beIN Sports HD 4





أتلانتا ضد لاتسيو ..الساعة 4 مساءً .. قناة beIN Sports HD 4





كالياري ضد ساسولو .. الساعة 4 مساءً .. قناة beIN Sports HD 5





كروتوني ضد جنوى .. الساعة 4 مساءً .. قناة beIN Sports HD 12





نابولي ضد بارما.. الساعة 7 مساءً .. قناة beIN Sports HD 4





روما ضد هيلاس فيرونا الساعة 9:45 مساءً .. قناة beIN Sports HD 4





الدوري الفرنسي

نيس ضد سانت إيتيان .. الساعة 2 ظهرًا .. قناة beIN Sports HD 6

أنجيه ضد نيم أولمبيك ..الساعة 4 عصرًا .. قناة beIN Sports HD 8

ستراسبورج ضد ستاد ريمس ..الساعة 4 عصرًا .. قناة beIN Sports HD 9

ستاد بريست ضد ميتز..الساعة 4 عصرًا .. قناة beIN Sports Connect

لوريان ضد باريس سان جيرمان ..الساعة 4 عصرًا .. قناة beIN Sports HD 6، beIN Sports HD 1

ليل ضد ديجون .. الساعة 6 مساءً .. قناة beIN Sports HD 6

نانت ضد موناكو .. الساعة 10 مساءً .. قناة beIN Sports HD 6





الدوري الألماني

كولن ضد أرمينيا بيليفيلد الساعة 4:30 مساءً

فولفسبورج ضد فرايبورج .. الساعة 7 مساءً.. قناة beIN Sports Fr 4 HD max





الدوري السعودي

الرائد ضد ضمك .. الساعة 2:45 ظهرًا .. قناة KSA Sports 1 HD

القادسية ضد الوحدة .. الساعة 5 مساءً .. قناة KSA Sports 2 HD

الأهلي ضد الباطن .. 7:10 مساءً .. قناة KSA Sports 1 HD