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رياضة

نهائي مونديال اليد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-1-2021 والقنوات الناقلة

الأحد 31/يناير/2021 - 11:37 ص
كأس العالم لكرة اليد
كأس العالم لكرة اليد
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عبدالله هشام
تقام اليوم الأحد 31-1- 2021 العديد من المباريات في مختلف البطولات على مستوى العالم ولعل ابرزها مواجهة نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد بين منتخب الدنمارك ونظيره السويد .

كأس العالم لكرة اليد
اسبانيا ضد فرنسا .. الساعة 3:30 عصرًا .. قناة ON Time Sports 3 "تحديد المركز الثالث والرابع "
الدنمارك ضد السويد .. الساعة 6:30 مساءً .. قناة ON Time Sports 3 "البطل " 

الدوري الإنجليزي
تشيلسي ضد بيرنلي .. الساعة 2 ظهرًا  .. قناة beIN Sports HD 2، beIN Sports HD 1
ليستر سيتي ضد ليدز يونايتد الساعة 4 عصرًا.. قناة beIN Sports HD 2
ليفربول ضد وست هام يونايتد .. الساعة 6:30 مساءً قناة beIN Sports HD 2، beIN Sports HD 1
توتنهام ضد برايتون الساعة 9:15 مساءً .. قناة beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني
خيتافي ضد ديبورتيفو ألافيس ..الساعة 3 عصرًا .. قناة beIN Sports HD 3
أتليتكو مدريد ضد قادش .. الساعة 5:15 مساءً .. قناة beIN Sports HD 3
سيلتا فيجو ضد غرناطة الساعة 7:30 مساءً .. قناة beIN Sports HD 3
برشلونة ضد أتليتك بلباو الساعة 10 مساءً.. قناة beIN Sports HD 3، beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي
سيبزيا كالتشو ضد أودينيزي .. الساعة 1:30 ظهرًا .. قناة beIN Sports HD 4

أتلانتا ضد لاتسيو ..الساعة 4 مساءً .. قناة beIN Sports HD 4

كالياري ضد ساسولو ..الساعة 4 مساءً .. قناة beIN Sports HD 5

كروتوني ضد جنوى .. الساعة 4 مساءً .. قناة beIN Sports HD 12 

نابولي ضد بارما.. الساعة 7 مساءً .. قناة beIN Sports HD 4

روما ضد هيلاس فيرونا الساعة 9:45 مساءً .. قناة beIN Sports HD 4

الدوري الفرنسي
نيس ضد سانت إيتيان .. الساعة 2 ظهرًا .. قناة beIN Sports HD 6
أنجيه ضد نيم أولمبيك ..الساعة 4 عصرًا .. قناة beIN Sports HD 8
ستراسبورج ضد ستاد ريمس..الساعة 4 عصرًا .. قناة beIN Sports HD 9
ستاد بريست ضد ميتز..الساعة 4 عصرًا .. قناة beIN Sports Connect
لوريان ضد باريس سان جيرمان ..الساعة 4 عصرًا .. قناة beIN Sports HD 6، beIN Sports HD 1
ليل ضد  ديجون .. الساعة 6 مساءً .. قناة beIN Sports HD 6
نانت ضد موناكو .. الساعة 10 مساءً .. قناة beIN Sports HD 6 

الدوري الألماني
كولن ضد أرمينيا بيليفيلد الساعة 4:30 مساءً 
فولفسبورج ضد فرايبورج .. الساعة 7 مساءً.. قناة beIN Sports Fr 4 HD max

الدوري السعودي
الرائد ضد ضمك .. الساعة 2:45 ظهرًا .. قناة KSA Sports 1 HD
القادسية ضد الوحدة .. الساعة 5 مساءً .. قناة KSA Sports 2 HD
الأهلي ضد الباطن .. 7:10 مساءً .. قناة KSA Sports 1 HD
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