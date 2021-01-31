الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية تفتح أبوابها من جديد لاستقبال المصلين

فتحت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أبوابها من جديد لاستقبال الحضور في القداسات، صباح الأحد، وسط إجراءات احترازية صارمة، وتباعد اجتماعي لمجابهة فيروس كورونا.





وجلس فرد في كل دقة تطبيقًا لنظام التباعد الاجتماعي، وتقليل الكثافات في القداسات، مع إمكانية إقامة قداسات على مدار أيام الأسبوع لتقليل الكثافة.





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وقررت الكنيسة المرقسية حضور جميع القداسات بالحجز المسبق عن طريق الأرقام المعلنة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية ، ومغادرة الكنيسة مباشرة بعد التناول .





وتأتي عودة القداسات بناء على قرار من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعدما كان قد قرر في مطلع يناير الماضي إعادة غلق الكنائس وتعليق القداسات؛ بسبب تفشي فيروس كورونا ووفاة عدد من الكهنة، نتيجة إصابتهم بالفيروس.





ووفقًا لقرار البابا تواضروس فإن أية كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية (التي سبق إعلانها على صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة) أو تظهر فيها حالات إصابة (يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة، حسب نسبة الإصابات بها)، تُعلق الصلاة بها لمدة ‎15 يومًا.