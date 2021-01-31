وزارة التخطيط تعلن حصاد مرحلة البناء في قطاع الإسكان خلال عامين (18/2019 -19/2020).. والسعيد: الانتهاء من 689 مشروعًا بتكلفة كلية 72.6 مليار جنيه

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد:

31 % نصيب الصعيد والمحافظات الحدودية من المشروعات المُنتهية

الانتهاء من إنشاء 423.6 ألف وحدة سكنية خلال العامين الماضيين منها 172.8 ألف وحدة إسكان اجتماعي

استفادة 586 ألف مواطن من تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة









أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها "حصاد مرحلة البناء" في قطاع الإسكان، خلال الفترة (18/2019 -19/2020).













وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الانتهاء من تنفيذ 689 مشروعًا بقطاع الإسكان بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 72.6 مليار جنيه، في جميع محافظات الجمهورية، منها 310 مشروعًا خلال العام المالي (19/2020)، بتكلفة 24.3 مليار جنيه.









وأوضحت "السعيد" أن نصيب الصعيد والمحافظات الحدودية بلغ نحو 31% من جملة المشروعات المُنفذة، بتكلفة كلية 21.8 مليار جنيه، مشيرةً إلى الانتهاء من تنفيذ 158 مشروعًا في محافظات الصعيد، بتكلفة كلية 16.8 مليار جنيه، علاوة على الانتهاء من تنفيذ 58 مشروعًا في المحافظات الحدودية بتكلفة 5 مليارات جنيه.









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واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات المُنتهية خلال العامين الماضيين، ومنها محور الفرافرة / ديروط، بطول 310 كم بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، ومحطة مياه الباجور بمحافظة المنوفية، ومحور هضبة أسيوط الغربية بطول 22.6 كم، ومحطة تحلية مياه الضبعة وشبكاتها بمحافظة مطروح، ومشروع الأسمرات 3، والمحروسة 1 و2 بمحافظة القاهرة، ومحطة مياه أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، ومحطة معالجة الغردقة بالبحر الأحمر، وتوسعات صرف صحي الزقازيق بمحافظة الشرقية.









وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية خلال العامين الماضيين، أوضح التقرير أن القاهرة تصدرت باقي المحافظات من حيث تكلفة المشروعات، بقيمة 14.8 مليار جنيه، بنحو 104 مشروعًا، تلتها الجيزة بقيمة 10.7 مليار جنيه، بـ44 مشروعًا، ثم محافظة أسيوط، بقيمة 6.2 مليار جنيه، بـ26 مشروعًا، والقليوبية بقيمة 5.8 مليار جنيه، بـ48 مشروعًا، والشرقية 5.4 مليار جنيه، بنحو 37 مشروعًا، والمنوفية بقيمة 2.9 مليار جنيه، بـ49 مشروعًا، وقنا 2.5 مليار جنيه، بـ22 مشروعًا، ومطروح بقيمة 2.3 مليار جنيه، بـ4 مشروعات.









وفيما يتعلق بالأثر التنموي للمشروعات المنفذة بالكامل في قطاع الإسكان، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء 423.6 ألف وحدة سكنية خلال العامين الماضيين، منها 172.8ألف وحدة إسكان اجتماعي، علاوة على استفادة 586 ألف مواطن من تطوير المناطق العشوائية والغير الآمنة، و إنشاء 144.6ألف وحدة سكنية في المناطق غير الآمنة وغير المخططة.









وأضاف التقرير أن طاقة مشروعات مياه الشرب بلغت 1.44 مليون م3/ يوم، بطول شبكات 830.2 كم، استفاد منها 8.1 مليون مواطن، وطاقة مشروعات الصرف الصحي نحو 970 ألف م3/يوم، بطول شبكات 983.7 كم، استفاد منها 9.7 مليون مواطن، علاوة على الانتهاء من تنفيذ 179 مشروع صرف صحي بالقرى بطول 1.4 ألف كم.









كما بلغت الطاقة الإجمالية لمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية المُطورة التي تصب في نهر النيل نحو 1.88مليون م3/ يوم، استفاد منها 18.8 مليون مواطن في 7 محافظات (أسيوط، أسوان، الفيوم، المنيا، بني سويف، سوهاج، الأقصر)، و256 ألف م3/ يوم لمشروعات تحلية المياه في محافظات (شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر).







