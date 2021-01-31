الحكومة تطرح أجلي خزانة بـ16 مليار جنيه .. اليوم

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وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع ا

علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية على مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من اليوم الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وآخرها يوم الخميس المقبل.