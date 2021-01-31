الحكومة تطرح أجلي خزانة بـ16 مليار جنيه .. اليوم

تطرح وزارة المالية، للأسبوع الثاني على التوالي اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 31-1-2021؛ أذون خزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة.
قالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها، إنه من المقرر طرح أجلي خزانة 91 و266 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ16 مليار جنيه.
ذكر التقرير أنه سيتم بيع أجل 91 يوما بـ 5 مليارات جنيه وأجل 273 يوما بـ11 مليار جنيه.
وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية علي مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 49 مليار جنيه بتقليص حجمه 250 مليون جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.
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وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية على مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من اليوم الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وآخرها يوم الخميس المقبل.
ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 16 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين بقيمة 33مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح.
قالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها، إنه من المقرر طرح أجلي خزانة 91 و266 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ16 مليار جنيه.
ذكر التقرير أنه سيتم بيع أجل 91 يوما بـ 5 مليارات جنيه وأجل 273 يوما بـ11 مليار جنيه.
وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية علي مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 49 مليار جنيه بتقليص حجمه 250 مليون جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.
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وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية على مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من اليوم الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وآخرها يوم الخميس المقبل.
ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 16 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين بقيمة 33مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح.